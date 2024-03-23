Будемо вирощувати банани? Метеоролог розповіла, як глобальне потепління вплине на Україну

Всесвітня метеорологічна організація б'є на сполох і це не пусті слова

Протягом багатьох років проблема глобального потепління є темою номер один для екологів і метеорологів всього світу. Втім, далеко не всі розуміють, які саме наслідки може мати зміна клімату.

Аби розібратися у непростому питанні, "Телеграф" звернувся до синоптика відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олени Палагнюк.

За словами експертки, глобальне потепління нікому у світі не піде на користь, адже це ланцюжок реакцій, який вражає всіх і все. Саме тому ця тема така важлива.

— Всесвітня метеорологічна організація присвячує цей рік боротьбі зі зміною клімату. Вони б'ють на сполох і це не пусті слова. Так, 2023 рік побив усі рекорди, ставши найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Середня глобальна температура підвищилася за 1,45 °С.

Хочу нагадати, що 2015-го країни-підписанти Паризької угоди, і Україна в тому числі домовились скоротити викиди парникових газів, щоб не допустити підвищення глобальної температури більш аніж на 1,5 °С. Мету було поставлено до 2030 року. Очевидно, 2024-го ми маємо всі шанси перейти цей поріг. Якщо глобальна температура підвищиться на 2 °С — зміна клімату стане невідворотною, — каже синоптик.

За словами Олени Палагнюк, глобальне потепління і зміна клімату — це не про екзотичні фрукти на Поліссі. Це про сильну спеку, затяжні посухи, лісові пожежі, надзвичайні зливи, повені та потопи. А разом з цим — дефіцит води та їжі, кліматичні біженці.

Саме тому зміну клімату слід сприймати як стихійне лихо і, відповідно, адекватно на неї реагувати, зазначає експертка.

Повну версію інтерв'ю з синоптиком читайте за посиланням: Чи потрібно боятися кліматичної зброї і чому брешуть прогнози погоди: синоптик пояснив у чому справа

Раніше "Телеграф" писав, що вчені, які вивчають Марс, останнім часом не втомлюються дивувати новими фактами про цю планету. Вони встановили, що сусідня планета має досить сильний вплив на Землю, щоб міняти її клімат.