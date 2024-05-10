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Гігантська сонячна пляма спровокує надпотужну бурю і полярні сяйва: коли на неї очікувати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Фокус

Світило щось не на жарт розігралось

Сонячна пляма AR3664, яка за розмірами може зрівнятись зі плямою Керрінгтона 1859 року, стане причиною екстремальної геомагнітної бурі класу G4 і викликати полярні сяйва.

Як повідомили астросиноптики зі національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передали вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, викиди корональної маси (CME), які вона викинула на Землю за останні кілька днів, не такі потужні, як монстр CME 1 вересня 1859 року (подія Керрінгтона). Магнітна буря такого класу може відбутись на Землі вже цими вихідними, 11-12 травня.

Вони додають, що якби це буря була подією Керрінгнота, то її сила сягала б G5 та вище. Однак цей шторм має категорію G4, тому він не стане новим рекордом.

Водночас, згідно з даними ресурсу, велика сонячна пляма AR3664 кинула на Землю п’ять CME, перші три з яких можуть створити "Канібальський СМЕ".

"Канібальські CME утворюються, коли швидко рухаються CME наздоганяють і поглинають повільніші CME перед собою. Внутрішні ударні хвилі, створювані такими зіткненнями CME, добре справляються зі своєю роботою, викликаючи геомагнітні бурі, коли вони стикаються з магнітним полем Землі" — пояснили астросиноптики.

Тому, згідно з прогнозом, такий викид зі Сонця має прилетіти 11 травня і спровокувати сильну (G3) геомагнітну бурю. А от останні два СМЕ, які слідують за ними, можуть стати причиною ще потужнішого шторму G4 і викликати полярні сяйва в середніх і низьких широтах по всій Європі та США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні потеплішає протягом другої декади травня.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік