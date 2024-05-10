Гігантська сонячна пляма спровокує надпотужну бурю і полярні сяйва: коли на неї очікувати

Світило щось не на жарт розігралось

Сонячна пляма AR3664, яка за розмірами може зрівнятись зі плямою Керрінгтона 1859 року, стане причиною екстремальної геомагнітної бурі класу G4 і викликати полярні сяйва.

Як повідомили астросиноптики зі національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передали вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, викиди корональної маси (CME), які вона викинула на Землю за останні кілька днів, не такі потужні, як монстр CME 1 вересня 1859 року (подія Керрінгтона). Магнітна буря такого класу може відбутись на Землі вже цими вихідними, 11-12 травня.

Вони додають, що якби це буря була подією Керрінгнота, то її сила сягала б G5 та вище. Однак цей шторм має категорію G4, тому він не стане новим рекордом.

Водночас, згідно з даними ресурсу, велика сонячна пляма AR3664 кинула на Землю п’ять CME, перші три з яких можуть створити "Канібальський СМЕ".

"Канібальські CME утворюються, коли швидко рухаються CME наздоганяють і поглинають повільніші CME перед собою. Внутрішні ударні хвилі, створювані такими зіткненнями CME, добре справляються зі своєю роботою, викликаючи геомагнітні бурі, коли вони стикаються з магнітним полем Землі" — пояснили астросиноптики.

Тому, згідно з прогнозом, такий викид зі Сонця має прилетіти 11 травня і спровокувати сильну (G3) геомагнітну бурю. А от останні два СМЕ, які слідують за ними, можуть стати причиною ще потужнішого шторму G4 і викликати полярні сяйва в середніх і низьких широтах по всій Європі та США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні потеплішає протягом другої декади травня.