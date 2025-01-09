"Із князі — в грязі". Як путінську Росію опускають від супердержави до регіональної країни

5-7 років санкцій фактично поховали російську космічну галузь

Економічні санкції Заходу, накладені на Росію за вторгнення в Україну, не дають миттєвого ефекту, однак вони поступово призводять до технологічного відставання РФ, роблять її неконкурентоспроможною на світових ринках.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич. Він пояснив, як брак технологій перетворює супердержаву на державу регіональну, чого так побоюється російських диктатор Володимир Путін.

— У нас багато хто розраховує, що коли [введено] санкції — економіка "посиплеться", — каже експерт. — Це не так працює: будь-яка економіка адаптується до зовнішнього тиску. Відповідно є два санкційні шоки. Перший — коли втрачаєш ринки і постачальників — це від 12 до 18 місяців. Якщо економіка не "посипалась", знайшла нові ринки і адаптувалася — тоді держава може показувати навіть зростання економіки.

Другий санкційний — т.зв. "технологічний" шок — приходить через 5-7 років, пояснює Ігар Тишкевич. Якщо нема технологічного оновлення — собівартість товарів стає вищою, а неконкурентоспроможне виробництво не може відтворювати навіть ті технологічні зразки, які були раніше.

— Дуже простий приклад: російська космічна програма, — каже аналітик. — Ракетне паливо і ракетні двигуни почали обкладати санкціями на межі 2010-2011 років (тобто задовго до 2014-го, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу. — Ред.), це "кубинський" й "іранський" пакети. А 2017 року було багато аварій з ракетоносієм "Протон-М", коли виявилось, що з 72-х двигунів, які зробили для цих ракет, всі 72 були бракованими. А чому? А тому що нема технології, нема обладнання…

За словами експерта, росіяни визнають, що брак технологій становить загрозу їхній економіці.

— Якщо подивитися програми розвитку [ще до повномасштабного вторгнення 2022 року] нафтогазової і машинобудівельної галузі, логістичної інфраструктури, які приймають на рівні російського уряду і профільних міністерств, то в преамбулі говориться: ми маємо через деякий час (2026-2027 рр.) вийти з технологічної кризи за рахунок співпраці з іншими.

Але питання для Росії — як вийти з війни? З однієї сторони — це вихід з-під санкцій, а з другої — якщо ти виходиш просто як регіональна держава, то технологія — штука дорога, і технологічне співробітництво може і не початися. А якщо виходиш як супердержава з певної зони відповідальності в світі, то в такому разі тобі легше перейти до технологічного співробітництва. Тому для Путіна це пов'язано одне з одним, — робить висновок Ігар Тишкевич.

Нагадаємо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив "Телеграфу", як Путін поставив хрест на економіці Росії і назвав три індикатори.