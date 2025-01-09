"Лукашенко розуміє": генерал розповів, що буде, якщо Білорусь нападе на Україну

Лукашенко хоче подати Росії сигнал

Білорусь може нарощувати військову присутність біля кордонів України через майбутні президентські вибори в країні. Ймовірність прямої ескалації залишається незначною.

Про це "Телеграфу" розповів засновник Благодійного Фонду "Закриймо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

"Попри те, що там відбувається, Лукашенко готується до виборів, скоріше всього перевиборів. Ця його штучна легітимація привела до важких наслідків для Білорусі як держави і для народу. З його погляду, щоб не допустити якихось відхилень від тих планів, які він там побудував, треба і страхуватися, і показувати своєму народу, і союзнику в обличчі Путіна, що він робить все необхідне. Тому завели ці війська. Хоча вони суттєво щось додати, мабуть, вряд чи зможуть", — зазначив Романенко.

Він вважає незначною ймовірність початку реальних бойових дій зі сторони білоруських військових. На думку експерта, Лукашенко розуміє, що в разі ескалації він взагалі перекреслить майбутнє і своє, і своїх дітей.

Романенко зазначив, що за ситуацією на українсько-білоруському кордоні потрібно слідкувати. За його словами, Сили оборони України готувалися до подібних сценаріїв на півночі, і це може стати запорукою того, що Білорусь не піде на ескалацію, попри тиск з боку глави Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, у липні 2024 року білоруських прикордонників переводили на посилений варіант несення служби біля кордону з Україною. Також війська ППО та ВПС Білорусі та Росії приводили у високу боєготовність.

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко просив Зеленського завдати удару по важливому обʼєкту в Білорусі. Так він вибачався перед Україною за те, що російські ракети били з території Білорусі.