Трамп поклав око на Гренландію. Ми дізналися, як на це реагують у Данії та на самому острові

Самі гренландці, схоже, не вірять в обіцянки президента США.

Обраний президент США Дональд Трамп все активніше наполягає на тому, що Америка має взяти під контроль острів Гренландія, який нині є автономною територією у складі Данії. І який не виставлений на продаж, як би того не хотілося наступному хазяїну Білого Дому.

Останні дні риторика Трампа стала ще жорсткішою, коли він відмовився виключити використання військових або економічних дій для взяття під контроль Гренландії.

Міжнародна оглядачка "Телеграфу" Ольга Кирилова проаналізувала, як на заяви Трампа реагують у самій Данії.

"Гренландія не продається"

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала США "найважливішим і найближчим" союзником Данії. І заявила, що не вірить у можливість використання Штатами сили для встановлення контролю над островом.

"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього", — зазначила вона.

Примітно, що на вечір 9 січня Фредеріксен скликала всіх лідерів партій у данський парламент Фолькетинг на брифінг щодо ситуації навколо Гренландії.

"Це рідкісний випадок, коли данська прем'єр-міністерка вдається до такого кроку, але ще рідкісніше, що Сполучені Штати не виключають можливості військових дій щодо іншого члена НАТО", — пишуть ЗМІ.

Данські політики не приховують обурення заявами наступного глави Білого дому.

"Я вважаю, що це значно виходить за межі того, що можна очікувати від союзницької країни. Ми маємо очікувати більшої поваги з боку американців – як до Гренландії, так і до Данії. Ідея диктувати умови щодо країни, яка не продається, є абсолютно неприйнятною", — заявив Расмус Ярлов, представник Консервативної народної партії Данії.

Депутатка від партії "Інуїт Атакватигііт" Айя Хемніц, яка представляє Гренландію в данському парламенті, так само різко розкритикувала бажання Трампа отримати контроль над островом:

"Це неповага, коли хтось думає, що може купити Гренландію у такий спосіб. Таке рішення може ухвалювати виключно Гренландія та її народ. Гренландія не виставлена на продаж. Гренландія ніколи не продавалася, і поки я залишаюсь її обраним представником, вона ніколи не буде виставлена на продаж", — заявила Хемніц.

Водночас прем’єр Гренландії Муте Егеде закликав усі сторони до єдності.

"Я розумію, що громадяни можуть бути занепокоєні, і саме зараз важливо, щоб ми трималися разом, відклали всі внутрішні розбіжності та продовжували працювати спільно. Ми також маємо пам’ятати про наші міжнародні партнерства та угоди, на які ми можемо покластися і які потрібно розвивати, зокрема з США. Ми союзники, і це наш основний підхід", —сказав урядовець.

Наряду з тиском з боку нової адміністрації у Вашингтоні, в самій Гренландії на квітень заплановані вибори парламенту, що доливає оливи до вогню.

"Політичні партії готуються до виборчої кампанії, і зазвичай у таких умовах можуть виникати напружені ситуації всередині країни", — описують гренландські медіа.

"Ми невелика спільнота, і важливо, щоб навіть під час виборчої кампанії, коли партії демонструють свої відмінності, ми об’єдналися задля нашої країни та її майбутнього. Панікувати через поточну ситуацію не варто", — зазначає Муте Егеде.

Король Данії Фредерік X на тлі заяв Трампа шокував деяких істориків, змінивши королівський герб так, щоб на ньому через зображення полярного ведмедя та барана більш виразно відображалися Гренландія та Фарерські острови відповідно. Такий крок деякі назвали явним тролінгом та осудом намірів американця.

Раніше король робив чітку заяву про намір зберегти всі автономні данські території та колишні колонії в складі своєї країни.

Новий дизайн (праворуч) містить великого полярного ведмедя та барана, що символізують Гренландію та Фарерські острови. Джерело: Kongehuset.dk

"Тривожні дзвіночки"

Данське видання Politiken з посиланням на експертів пише: хоча заяви Дональда Трампа про можливість введення мит на данські товари задля тиску через Гренландію "викликали значне обурення", ймовірність реалізації такої ідеї є надзвичайно низькою.

"З кількох причин абсолютно малоймовірно, що Трамп запровадить мита саме на данські товари в результаті цього гренландського питання. Це просто не мало б сенсу", — каже інвестиційний економіст Пер Хансен.

У статті йдеться про те, що Данія є частиною Європейського союзу, який функціонує як єдина митна зона. Якщо Трамп запровадить мита проти Данії, це автоматично стосуватиметься всього ЄС, який, за словами експертів, діє як єдиний фронт у таких ситуаціях.

Данський журналіст Єспер Тобо-Карлсен публікує матеріал під назвою "Імперіалістичні фантазії Трампа про домінування — це тривожний сигнал".

"Він створює свій власний вид гібридної атаки з політичними переслідуваннями та дезінформацією, погрозами економічних санкцій і — на останній пресконференції — навіть натяком на військову загрозу, що зависла у повітрі, — описує медійник. — Очевидно, що Трамп вважає, ніби сильні держави мають право тиснути на слабші. Інші країни для нього — це просто території на карті, якими можна "володіти" та торгувати, як у попередні століття".

Єспер Тобо-Карлсен нагадує про епізод 2019 року, коли Трамп вперше заговорив про купівлю Гренландії та нібито пропонував своїм посадовцям угоду, згідно з якою в обмін на острів Данія могла б отримати Пуерто-Рико. Про цей епізод йшлося у книзі Пітера Бейкера і Сюзан Глассер "Divider", присвяченій першому президентському терміну республіканця.

"Карибська острівна держава Пуерто-Рико має статус території США зі своїм громадянством, але без повних прав і права голосу на американських виборах. Можливо, саме таку модель Трамп намагається запропонувати гренландцям. Він обіцяє їм повагу, захист і процвітання.

Але багато пуерториканців добре пам’ятають, як 2017 року Трамп прибув через два тижні після руйнівного урагану, щоб кинути туалетний папір постраждалим жителям. Мер Сан-Хуана Кармен Юлін Круз назвала це образливим 17-хвилинним PR-трюком.

Візит сина Дональда Трампа, Дональда Трампа-молодшого, у вівторок до Гренландії, зрештою, тривав чотири години, але й він здебільшого зводився до зйомки відео для соцмереж.

На одному з них було показано, як літак Трампа заходить на посадку в Гренландії, а в кабіні пілотів встановлено пластикову фігурку Трампа-старшого в сонцезахисних окулярах, шкіряній куртці й зі зброєю", — пише журналіст.

Він додає, що у столицях світу докладають чимало зусиль, щоб зрозуміти справжні інтереси Трампа. Але потрібно бути обережними та не перестаратися із цим. У розмові зі загаданими Бейкером і Глассер Трамп у притаманній йому манері описував Гренландію просто як "привабливу нерухомість".

"Я — інвестор у нерухомість, — казав сам Дональд Трамп. — Я люблю карти. І я завжди говорив: подивіться на це — це величезна територія. Вона повинна бути частиною США".

Газета Berlingske публікує матеріал журналіста Якоба Єнсена під назвою "Мрії Трампа про Велику Америку шокують данців. Але ми мали це передбачити – усі ознаки були очевидними".

"Дональд Трамп вже давно захоплюється експансіоністською політикою Путіна, і цей настрій поширився не лише серед правих політиків, але й поступово проникає у свідомість американських виборців. Розрив між Європою та США росте", — йдеться у статті.

Думка жителів Гренландії

Натомість "Данське радіо" публікує думку самих гренландців про територіальні забаганки президента Сполучених Штатів. Герої репортажу висловлюють надію, що Трамп ніколи не досягне своєї мети.

"Дональд Трамп багато говорить, але його серце менше за піщинку", — каже журналістам місцева жителька Арнаґнуак Хансен.

Вона розповідає, що однією з причин її поглядів є ставлення до меншин в США протягом історії.

"Я знаю, як до інуїтів та корінних народів ставилися у США впродовж історії. Я сподіваюся, що цього ніколи не трапиться, і що Дональд Трамп не досягне того, чого хоче, — додає жінка. — Він обіцяє, що ті, хто живе в Гренландії, матимуть гарне життя, отримають кращу соціальну допомогу, ніж у Данії. Але це велика брехня".

Зазначимо, що корінний народ Гренландії — інуїти — становлять більшість населення острова. Більше про мотиви Трампа щодо купівлі цих територій читайте у матеріалі "Телеграфу" "Навіщо Трампу Гренландія і чи зможе він її купити? Цього ви точно не знали про вкритий льодом острів".