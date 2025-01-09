Єрмак знайшов собі нового заступника замість Шурми: про кого йдеться і хто його порадив

В Офісі президента з’являються нові обличчя

Новим заступником голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака може вже найближчим часом стати Юрій Каціон. За інформацією джерел "Телеграфу", очікується, що він буде опікуватись економічними питаннями. Раніше цим займався нині звільнений Ростислав Шурма.

"Він вже тиждень входить у курс справ", — розповідає на правах анонімності співрозмовник видання.

Слід зазначити, що Каціон є заступником голови правління Ощадбанку. Джерела повідомили, що на роль заступника з економічних питань Каціона голові ОП Єрмаку порадила Роза Тапанова. Вона нині є членом наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти. Також її називають бізнес-партнеркою голови ОП.

За інформацією Bihus.info, Тапанова працювала в юридичній фірмі "Міжнародна правнича компанія", яку наприкінці 1990-х заснував Єрмак. Також повідомляється, що пізніше вони вже як партнери створили адвокатське об'єднання з тією ж назвою.

В коментарі "Телеграфу" Роза Тапанова зазначила, що вона не займається "питаннями працевлаштування в ОП".

Видання звернулось за коментарем до оточення президента. На момент публікації офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації нам не надали. Натомість інше джерело в ОП стверджує, що економічним напрямком на Банковій займаються інші заступники Єрмака — Олександр Камишін та Віктор Микита. Останній перейшов в Офіс з крісла голови Закарпатської ОВА і курує регіональну політику Банкової.

Варто згадати, що економічні питання в ОП раніше курував Ростислав Шурма, однак восени покинув свій пост. За інформацією видання, головна причина — конфлікт із представниками американської влади. Однак не варто забувати і гучний скандал навколо брата Шурми, фірми якого отримували кошти за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

"Телеграф" також звернувся за коментарем до Юрія Каціона.

Юрій Каціон — що про нього відомо

Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті. Спеціальність – банківська справа.

З 2016 року – директор департаменту корпоративного бізнесу АТ "Ощадбанк".

З 25 березня 2022 року – заступник голови правління АТ "Ощадбанк", відповідальний за корпоративний бізнес.

Має значний досвід в розвитку корпоративного бізнесу, реалізації складних інвестиційних проєктів, структуруванні угод, в тому числі — із залученням МФО.

Високі експертні компетенції в галузі аграрної та переробної промисловості, паливно-енергетичного комплексу, нафтопереробки, будівництва, металургії та ритейлу.

Бере активну участь у розробці нормативних документів Ощадбанку, НБУ, а також профільних нормативно-правових актів у співпраці з виконавчою і законодавчою гілками влади, в тому числі — щодо підтримки державою стратегічно важливих галузей економіки під час повномасштабної війни.

Юрій Каціон. Фото: Ощадбанк

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у кінці грудня президент Володимир Зеленський звільнив одного із заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака.