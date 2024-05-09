Сонячна пляма більша за Землю в 15 разів: чи очікувати на магнітну бурю найближчими днями

На графіку з'явились "червоні" дні

Гігантська сонячна пляма AR3664 постійно створює викиди корональної маси (СМЕ) і деякі з них створять сильну магнітну бурю вже на цих вихідних, 11-12 травня. Вчені кажуть, що ця пляма в 15 разів більша за нашу планету.

Як прогнозують астросиноптики зі національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, наразі до Землі прямує принаймні 3 грозові хмари. Вони можуть призвести до геомагнітних бур від незначних до сильних та до полярних сяйв.

Згідно з даними, перший CME досягне Землі ввечері 10 травня. Додаткові CME надійдуть 11 і, можливо, 12 травня.

Водночас, за словами вчених, сонячна пляма AR3664 настільки зросла, що тепер конкурує з великою плямою Керрінгтона 1859 року.

"Розкинувшись майже на 200 000 км від кінця до кінця, AR3664 у 15 разів ширший за Землю. Ви можете побачити це через звичайні окуляри затемнення без жодного збільшення", — пояснили вони.

Магнітні бурі на Землі протягом 9-12 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 9 травня протримається середня магнітна буря яка не перевищить 4 балів. Вже з 10 по 11 травня включно на Землі вируватиме високий шторм, який коливатиметься від 5 до 6 балів потужності.

Однак в неділю, 12 травня, земляни зможуть відпочити від коливань "оранжевого" та "червоного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо впасти в чорну дірку.