Під Пітером у Росії зайнялася масштабна пожежа, перед нею чули "хлопки" (фото та відео)

Інформації про постраждалих не надходило

Рано вранці у п'ятницю, 10 січня у Ленінградській області Росії спалахнула масштабна пожежа у промзоні міста Гатчина, що розташований за 42 кілометри від міста Санкт-Петербург. Перед цим місцеві жителі чули вибухи.

За даними росЗМІ, займання сталося на вулиці Індустріальна, йому передувало кілька глухих вибухів. Пожежа дає сильне задимлення, величезні стовпи диму видно за кілька кілометрів. Причини інциденту наразі невідомі.

На місці працюють екстрені служби. За даними МНС Росії, на території промзони, горить двоповерхова цегляна будівля. Вогонь охопив 1 900 квадратних метрів. Інформації про постраждалих не надходило. До гасіння залучено понад 50 співробітників та 12 одиниць техніки.

РосЗМІ публікують відео пожежі. На кадрах можна побачити вогонь, що вирує, та величезний стовп диму, що здіймається в небо.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 10 січня, за заявами міноборони РФ, територію Росії атакували десятки безпілотників. Зокрема під ударом була Ростовська область. Там, за попередніми даними, внаслідок атаки спалахнула пожежа на заводі "ПластиФактор" у селищі Крим.