У частині Києва зникло світло: що сталося (оновлено)

Електропостачання припинилося раптово

Зранку у п'ятницю, 10 січня, частина будинків на Троєщині у Києві лишилася без електроенергії. У ДТЕК заявили, що на одній з підстанцій столиці сталася серйозна аварія та спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ24". За словами жителів, світло зникло раптово. У ДТЕК пояснили, що сталася аварійна ситуація. Енергетики працюють над її ліквідацією. Про час відновлення електропостачання вони пообіцяли повідомити пізніше.

"Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання. Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", — повідомили на Facebook-сторінці "ДТЕК Київські електромережі" близько 7:50.

Головне управління ДСНС України у Києві поінформувало, що на одній з підстанцій на вулиці Закревського у Деснянському районі о 6:34 сталася пожежа. Її вже ліквідували рятувальники.

"Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції. Після отримання дозволу на гасіння пожежі займання було ліквідовано о 7:44 за допомогою вогнегасників. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що в ніч на 10 січня в Києві сталося падіння уламків російських безпілотників. Вони впали на багатоповерховий житловий будинок, проте в іншому районі столиці — Солом'янському. Інформації про те, чи пов'язана аварія на підстанції з російською атакою на момент публікації немає.

Як повідомляв "Телеграф", у четвер, 9 січня, на перехресті вулиць Жилянської — Симона Петлюри біля залізничного вокзалу у Києві прорвало теплотрасу. Рух транспорту було ускладнено.