Прощавай монобільшість. Яким буде майбутнє "Слуги народу" в Раді

Партія президента має шанси пройти в парламент Х скликання, але є нюанс

Поки одні депутати покидають фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді, інші – чекають рішення Володимира Зеленського про долю президентської партії. При цьому у фракції стверджують, що в їхній політичній силі нічого не відбувається, розмов про переформатування нема.

Водночас співрозмовники "Телеграфу" у фракції кажуть: всі розуміють, що глава держави буде створювати нову силу, в яку не потрапить значна частина нинішніх нардепів.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

Нова партія матиме шанс пройти до нового парламенту. Та якщо Зеленський навіть обереться на другий строк, то він вже не матиме монобільшості. У X скликанні ВР нас точно чекає коаліція, що зможе певною мірою повернути парламенту субʼєктність. Про те, якою може бути майбутня коаліція, політики домовляються вже. Чи увійде туди СН — відкрите питання.

Цікаво те, що більшість співрозмовників "Телеграфу" слабо вірять в п’ятирічне життя нового скликання. І вже прогнозують, що дострокові вибори до Ради XI скликання можуть відбутися досить швидко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що попри заборону, уламки проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" теж мають намір йти на вибори, причому вони зроблять так, як скаже Зеленський.