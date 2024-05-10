Гигантское солнечное пятно спровоцирует сверхмощную бурю и полярные сияния: когда ее ждать

Светило что-то не на шутку разыгралось

Солнечное пятно AR3664, которое по размерам может сравниться с пятном Кэррингтона 1859, станет причиной экстремальной геомагнитной бури класса G4 и вызвать полярные сияния.

Как сообщили астросиноптики из национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передали ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather, выбросы корональной массы (CME), которые она выбросила на Землю за последние несколько дней, не столь мощны, как монстр CME 1 сентября 1859 года (событие Кэррингтона). Магнитная буря такого класса может произойти на Земле уже в эти выходные, 11-12 мая.

Они добавляют, что если бы эта буря была событием Кэррингнота, то ее сила достигала бы G5 и выше. Однако этот шторм имеет категорию G4, поэтому он не станет новым рекордом.

В то же время, согласно данным ресурса, большое солнечное пятно AR3664 бросило на Землю пять CME, первые три из которых могут создать Каннибальский СМЕ.

"Каннибальские CME образуются, когда быстро движущиеся CME настигают и поглощают более медленные CME перед собой. Внутренние ударные волны, создаваемые такими столкновениями CME, хорошо справляются со своей работой, вызывая геомагнитные бури, когда они сталкиваются с магнитным полем Земли" — пояснили астро.

Поэтому, согласно прогнозу, такой выброс из Солнца должен прилететь 11 мая и спровоцироватьсильную (G3) геомагнитную бурю. Следующие за ними последние два СМЕ могут стать причиной еще более мощного шторма G4 и вызвать полярные сияния в средних и низких широтах по всей Европе и США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине потеплеет в течение второй декады мая.