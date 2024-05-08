Весна пішла на вихідний: частину України підморозить найближчими днями

Україну накриє арктична повітряна маса

На значній частині Європейського континенту, включно з Україною, завтра, 9 травня буде малохмарно та світитиме сонечко. На опади чекати не варто. Все завдяки західному антициклону, на ім'я Thomas. Саме він визначатиме погоду в Україні найближчими днями.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Проте саме через цей антициклон, вже вночі 9 та 10 травня, в кількох регіонах варто чекати на заморозки.

"Ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків. Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків. Вночі 10-го травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже 11-го травня вони припиняться", — повідомила Діденко.

Поширення антициклону Thomas

Про ймовірність заморозків повідомляв і Український гідрометцентр. Зокрема, зазначалося, що в ніч проти 9 та 10 травня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту варто чекати на заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий). Вночі 9 травня в Чернігівській та Сумській областях, вночі 10 травня в Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки 0-3° (IІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Проте пізніше інформація на сайті змінилася. Нині, за даними Українського гідрометцентру, 9 травня варто чекати на нічні заморозки лише у Чернігівській та Сумській областях. На решті територій України температура вночі коливатиметься від +3 до +6 градусів, залежно від регіону.

Погода 9 травня

Максимальна температура повітря 9 травня становитиме +11 +17 градусів, на північному сході подекуди +9 +11 градусів, у південній частині та в західних областях +15 +20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.

У Києві 9-го травня очікується свіжа та ясна погода, без опадів. Вночі +2+5 градусів, на околицях заморозки, вдень також не надто тепло, +11+12 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, якою буде погода в Україні до кінця робочого тижня. Спойлер: з дощами та температурними гойдалками.