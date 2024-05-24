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Сонячний спалах летить чи вже торкнувся Землі? Вчені дали прогноз по магнітним бурям

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос Новина оновлена 24 травня 2024, 10:49
Космос. Фото Відкриті джерела

Спалах вилетів у космос 23 травня

На Сонці вибухнула нитка магнетизму, яка може спричинити геомагнітну бурю класу G1, тобто помірну, вже найближчими днями. Деякі вчені наголошують, що наша планета вже в лапах шторму.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ) може впливати на магнітне поле Землі вже 26 травня. Він був викинутий у космос 23 травня внаслідок вибуху нитки магнетизму.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-26 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 24 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищує 5 балів. Вже 25 травня сонячна активність буде на мінімумі — 3 бали.

Однак потім, у неділю, 26 травня, поновиться геомагнітне коливання 4 балів.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні до кінця весни. Останніми днями трохи похолодає.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік