Сонячний спалах летить чи вже торкнувся Землі? Вчені дали прогноз по магнітним бурям
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Спалах вилетів у космос 23 травня
На Сонці вибухнула нитка магнетизму, яка може спричинити геомагнітну бурю класу G1, тобто помірну, вже найближчими днями. Деякі вчені наголошують, що наша планета вже в лапах шторму.
Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ) може впливати на магнітне поле Землі вже 26 травня. Він був викинутий у космос 23 травня внаслідок вибуху нитки магнетизму.
Магнітні бурі на Землі протягом 23-26 травня
Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.
Протягом 24 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищує 5 балів. Вже 25 травня сонячна активність буде на мінімумі — 3 бали.
Однак потім, у неділю, 26 травня, поновиться геомагнітне коливання 4 балів.
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні до кінця весни. Останніми днями трохи похолодає.