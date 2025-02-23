Другого раунду не буде? У Москві здивували заявою про переговори зі США щодо України

Переговори відкладаються – що нас чекає?

Росія офіційно заперечила проведення нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами 25 лютого в Ер-Ріяді, про які раніше заявляв президент США Дональд Трамп. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у коментарі для прокремлівського агентства ТАСС.

За словами Рябкова, зустріч на рівні глав профільних департаментів планується лише в найближчі два тижні. Вона буде присвячена "усуненню подразників у двосторонніх відносинах" та стане підготовчим етапом для консультацій на рівні заступників.

Також дипломат зазначив, що поки підготовка до можливого російсько-американського саміту перебуває на початковій стадії, натякаючи на потенційну зустріч між Путіним і Трампом.

18 лютого в Ер-Ріяді відбулася закрита зустріч делегацій США та Росії, присвячена можливості припинення війни в Україні. Це був перший подібний раунд переговорів після телефонної розмови президентів Трампа і Путіна.

За даними Axios, американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, радник із нацбезпеки Майк Волц і директор ЦРУ Джон Реткліфф. До російської делегації увійшли глава МЗС РФ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков і керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Попри те, що переговори завершилися без проривних рішень, США та РФ домовилися продовжити діалог. У Держдепартаменті зазначили, що зустріч була попередньою консультацією для визначення позицій сторін. Москва і Вашингтон також анонсували створення механізму консультацій щодо "усунення подразників" у двосторонніх відносинах.

Російська сторона заявила, що поки зарано говорити про компроміси, однак зазначила, що "діалог розпочато". Водночас у Вашингтоні підкреслили, що мирна угода з РФ поки що не обговорюється, а переговори в Ер-Ріяді були лише спробою з’ясувати справжні наміри Кремля.

Однією з ключових тем розмови стало потенційне відновлення контактів між США та РФ у сфері економіки та можливість підготовки зустрічі Путіна й Трампа, яка, за деякими даними, може відбутися вже найближчими місяцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що представники США та Росії останніми місяцями ведуть таємні переговори щодо України у Швейцарії.