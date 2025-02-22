У Шольца мало шансів, а путіністи рвуться до влади: чого чекати від виборів у Німеччині

Ультраправі мають величезні шанси увійти до парламенту

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбудуться позачергові парламентські вибори, які, найімовірніше, призведуть до формування нового уряду. Вважається, що найвищі шанси на перемогу має консервативний блок ХДС/ХСС, проте ультраправа "Альтернатива для Німеччини" дихає їм у спину.

Зазвичай вибори в Німеччині вельми передбачувані і відбуваються без інтриги, проте цього року ультраправі можуть отримати рекордну кількість місць у парламенті. "Телеграф" розповідає, чого чекати у результаті.

Не в останню чергу сприятлива ситуація для "АдН" через втручання американського мільярдера Ілона Маска, який неодноразово демонстрував підтримку проросійської партії. Це навіть призвело до широкої публічної дискусії у країні про те, як добре вона пам’ятає свою власну історію.

ХДС/ХСС (CDU/CSU)

Втім, на цих виборах основні симпатії утримує блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та її баварської сестринської партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС). Раніше цей блок очолювала колишня канцлерка Ангела Меркель, проте тепер на вибори він йде під керівництвом Фрідріха Мерца.

Він вважається прихильником України та обіцяв передати їй ракети Taurus у разі перемоги. У порівнянні з політикою Меркель, Мерц жорсткіше ставиться до питань міграції, через що деякі експерти навіть припускали, що в цьому він піде на угоду з ультраправими. Загалом очікується, що ХДС/ХСС набере близько 30% голосів.

АдН (AfD)

Проросійська ультраправа партія йде на вибори під керівництвом Еліс Вайдель, яка виступала проти імміграції та обіцяла зупинити допомогу Україні. Загалом її риторика збігається із наративами кремлівської пропаганди.

Зазвичай АдН вважалася аутсайдером, але після успішних місцевих виборів у Тюрингії, зараз має шанс набрати близько 20% на федеральних виборах. Рекордний показник для ультраправих у Німеччині.

СДПН (SPD)

Соціал-демократів на вибори веде чинний канцлер Олаф Шольц. Він втратив підтримку своїх союзників із Вільно-демократичної партії та "зелених", а тому був змушений оголосити про дострокові вибори.

Нині він є найменш популярним канцлером із часів об’єднання Німеччини. Попри це він все ще може повернутися до парламенту з 10-12% голосів і може увійти до правлячої коаліції.

"Зелені" (Grune)

Досі їм давали мало шансів на повернення до парламенту, однак останнім часом вони змогли відновити позиції до 12-13%. Хоча вони навряд чи стануть головною силою після виборів, проте вони можуть відіграти ключову роль у формуванні коаліції.

"Зелені" зазвичай мають гарне відношення до України. Наприклад, чинна глава МЗС Анналена Бербок неодноразово приїжджала до Києва та виступала за продовження підтримки.

Втім, зараз їхнім кандидатом на посаду канцлера є міністр економіки Роберт Хабек. Він обіцяв, що допомогу Україні при ньому скасовувати не будуть.

Інші

Серед інших можливих кандидатів на отримання прохідного результату є:

"Ліві", Die Linke (близько 6%) виступають проти України в НАТО, але за посилення санкцій проти Росії.

Вільні демократи, FDP (4-5%) — підтримують Україну та виступають за постачання їй крилатих ракет.

"Блок Сари Вагенкнехт", BSW (близько 5%) — ультраліва проросійська партія.

На основі цього нове керівництво може складатися з ХДС/ХСС, до яких приєднаються СДПН, ВДП або "зелені" в будь-якій комбінації. З ультраправими формувати коаліцію не хоче ніхто.

Як повідомлялося раніше, Ілон Маск підтримав ультраправу та проросійську партію "Альтернатива для Німеччини". За його словами, лише вона "може врятувати Німеччину". Це обурило як серед німецьких політиків, так і серед громадськості.