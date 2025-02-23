Усик з’явився на публіці в образі за 100 тисяч доларів (відео)

Українця запросили на шоу боксу в Ер-Ріяді

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся вечір боксу сторіччя. Український боксер Олександр Усик відвідав шоу.

Ціна луку чемпіона становила близько 112 тисяч доларів з урахуванням аксесуарів. Про це повідомляє fashionplace.boutique.

Усик прийшов на вечір боксу в куртці та штанах від Stone Island за ціною 540 $ і 430 $ відповідно. Джерело відзначило, що Олександр одягнув очки Dior за 640 $ і годинник Patek Philippe вартістю 110 тисяч доларів.

Додамо, що в головному поєдинку шоу російський канадець Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) програв титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі російському киргизу Дмитру Біволу (24-1, 12 КО) рішенням більшості суддів. На сайті "Телеграф" доступне відео цього бою.

До речі, в андеркарді шоу непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжилеї й став претендентом на пояс WBC, яким володіє Усик, а Джозеф Паркер у другому раунді відправив на канвас Мартіна Баколе і став претендентом на пояс WBO Усика. Крім того, у вазі Ломаченка відбувся цікавий чемпіонський бій.

Найкращі моменти першого бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Також вечір боксу в Ер-Ріяді оскандалився появою на рингу Кадирова, який підтримував Бетербієва.