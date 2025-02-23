За день до великої війни: що відбувалося в Україні 23 лютого 2022 року (відео)

Західні ЗМІ вже тоді зверталися до лідерів країн, щоб ті зупинили Путіна

День до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2022 року, був наповнений різними подіями, заявами, рішеннями та іншим.

"Телеграф" вирішив згадати, що відбувалося прямо напередодні повномасштабного російського вторгнення рівно три роки тому. Варто зазначити, що тоді обговорювали введення надзвичайного стану, а також прийняли відповідне рішення з цього приводу.

Введення надзвичайного стану

23 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила указ "Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України". "За" було віддано 335 голосів.

Депутат "Слуги народу", голова підкомітету Ради з держбезпеки та оборони Федір Вениславський пояснив, яким буде надзвичайний стан в Україні. Він говорив, що, зокрема, військовозобов’язаним та призовникам можуть заборонити зміну місця проживання та виїзд за кордон без дозволу центрів комплектування.

Санкції

Міністерством фінансів США запроваджено санкції проти компанії-оператора "Північний потік-2" (Nord Stream 2 AG) та її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Тим часом ЄС запровадив санкції проти Росії за визнання "днр"-"лнр". Обмеження, які стосуються зокрема депутатів, які голосували за це (351 особа), а також 16 юридичних осіб

Також обмежується доступ ринку капіталу, і вводяться санкції проти російських банків.

Обстріл

Бойовики "ДНР" обстріляли дитсадок у Зеленопілля, а в Миколаївці влучили прямо по житловому будинку, внаслідок чого постраждала жінка.

Загалом за цей день зафіксували 59 обстрілів на Донбасі. Один український військовий загинув, ще одного травмовано.

Кораблі РФ

У Центрі оборонних стратегій України повідомили, що Росія розгорнула у Чорному та Азовському морях 46 бойових кораблів з усіх флотів РФ

Смерть Олексія Скрипника

Цього дня несподівано помер екснардеп Олексій Скрипник. 8 березня йому мало виповнитися 58 років, а лише за кілька годин до смерті він поширював на своїй сторінці в соцмережах повідомлення про необхідність підтримки української армії.

Зустріч Зеленського

В Офісі президента відбулася закрита зустріч Володимира Зеленського з топовими представниками українського бізнесу: Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Сергієм Тігіпком, Борисом Колесніковим Сергієм Тарутою, братами Суркісами, подружжям Герегами, Зіновієм Козицьким та іншими.

За підсумками зустрічі, "держава висловила підтримку підприємцям, і вони своєю чергою висловили підтримку державі та готовність підставити своє плече у складний для країни час".

Звернення до Путіна

Ватажки бойовиків так званих "днр" і "лнр" звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести російські війська на Донбас.

Зустріч Блінкена та Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сергій Лавров планували провести зустріч 24 лютого. Вони мали обговорити подальший діалог між Джо Байденом та Путіним. Проте, вже напередодні стало відомо, що зустріч не відбудеться.

"Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз…", — сказав Блінкен.

"Зупиніть Путіна"

Західні ЗМІ звернулися до лідерів країн, щоб ті зупинили Путіна перед тим, як він розпочне повномасштабне вторгнення до України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 23 лютого Росія здійснила рекордну атаку по Україні.