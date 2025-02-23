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Вирішується доля Європи: у Німеччині стартували парламентські вибори, що означають для України (оновлюється)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як відбуваються вибори у Німеччині Новина оновлена 23 лютого 2025, 09:48
Як відбуваються вибори у Німеччині. Фото Freepik

Виборчі дільниці будуть відкриті до 18:00

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбуваються позачергові парламентські вибори. Фрідріх Мерц веде на вибори блок ХДС/ХСС та претендує на посаду наступного канцлера. Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може одержати 16%.

"Телеграф" стежить за виборами у Німеччині.

09:00 У Німеччині відкриваються виборчі дільниці. Голосування триватиме до 18:00 за місцевим часом.

Що відомо про вибори

Вибори відбуваються після розпаду у листопаді минулого року коаліції Шольца, яка складалася з лівоцентристських Соціал-демократів (СДПН), Зелених та Вільних демократів через суперечки щодо бюджетних видатків.

27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит канцлера ФРН Олафа Шольца. У зв’язку з цим проводяться позачергові вибори, щоби зібрати команду в повному складі.

Загалом до виборів допущено 41 партію. Автоматично без необхідності збору підписів до виборів допускаються партії, які постійно представлені в Бундестазі не менше ніж п’ятьма членами з моменту попередніх виборів (на цих виборах СДПН, ХДС, Союз 90/Зелені, СвДП, АдН, ХСС та Ліва партія) або постійно представлені в парламенті будь-якої федеральної землі. кнехт та "Вільні виборці").

Хто лідирує

Останні опитування показують, що АдН має 21%, що вдвічі більше, ніж вона отримала на попередніх федеральних виборах у 2021 році, займаючи друге місце після ХДС-ХСС із 29%, але випереджаючи СДПН Шольца з 16% та Зелених із 13%.

Фрідріх Мерц веде на вибори блок ХДС/ХСС та претендує на посаду наступного канцлера. У передвиборчих рейтингах його партія має найвищий показник — 30%, за даними ZDF-Politbarometer. Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може одержати 16%.

Чому ці вибори настільки важливі

"Через притаманну Німеччині важливість вибори також допоможуть визначити, чи зможе Європа – не лише ЄС – впоратися з другим терміном Трампа. Чи зможе ця Європа забезпечити оборону та безпеку, щоб захистити не лише Україну, що само по собі є складним завданням, але й країни Балтії, Польщу та інші колишні радянські сателіти? Чи може вона реформувати свою хитку економічну модель? Це відголоски, яких Британія не може уникнути, навіть якщо захоче",вважає оглядач Guardian Мартін Кеттл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джей Ді Венс відмовився зустрітися з Шольцом і розлютив Німеччину. Повідомляється, що він не планував зустріч із німецьким канцлером із самого початку, оскільки Вашингтон вважає, що Шольц уже нічого не вартий як політик.

Теги:
#Парламентські вибори #Вибори в Німеччині #Олаф Шольц #Фрідріх Мерц