Вирішується доля Європи: у Німеччині стартували парламентські вибори, що означають для України (оновлюється)

Виборчі дільниці будуть відкриті до 18:00

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбуваються позачергові парламентські вибори. Фрідріх Мерц веде на вибори блок ХДС/ХСС та претендує на посаду наступного канцлера. Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може одержати 16%.

"Телеграф" стежить за виборами у Німеччині.

09:00 У Німеччині відкриваються виборчі дільниці. Голосування триватиме до 18:00 за місцевим часом.

Що відомо про вибори

Вибори відбуваються після розпаду у листопаді минулого року коаліції Шольца, яка складалася з лівоцентристських Соціал-демократів (СДПН), Зелених та Вільних демократів через суперечки щодо бюджетних видатків.

27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит канцлера ФРН Олафа Шольца. У зв’язку з цим проводяться позачергові вибори, щоби зібрати команду в повному складі.

Загалом до виборів допущено 41 партію. Автоматично без необхідності збору підписів до виборів допускаються партії, які постійно представлені в Бундестазі не менше ніж п’ятьма членами з моменту попередніх виборів (на цих виборах СДПН, ХДС, Союз 90/Зелені, СвДП, АдН, ХСС та Ліва партія) або постійно представлені в парламенті будь-якої федеральної землі. кнехт та "Вільні виборці").

Хто лідирує

Останні опитування показують, що АдН має 21%, що вдвічі більше, ніж вона отримала на попередніх федеральних виборах у 2021 році, займаючи друге місце після ХДС-ХСС із 29%, але випереджаючи СДПН Шольца з 16% та Зелених із 13%.

Фрідріх Мерц веде на вибори блок ХДС/ХСС та претендує на посаду наступного канцлера. У передвиборчих рейтингах його партія має найвищий показник — 30%, за даними ZDF-Politbarometer. Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може одержати 16%.

Чому ці вибори настільки важливі

"Через притаманну Німеччині важливість вибори також допоможуть визначити, чи зможе Європа – не лише ЄС – впоратися з другим терміном Трампа. Чи зможе ця Європа забезпечити оборону та безпеку, щоб захистити не лише Україну, що само по собі є складним завданням, але й країни Балтії, Польщу та інші колишні радянські сателіти? Чи може вона реформувати свою хитку економічну модель? Це відголоски, яких Британія не може уникнути, навіть якщо захоче", — вважає оглядач Guardian Мартін Кеттл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джей Ді Венс відмовився зустрітися з Шольцом і розлютив Німеччину. Повідомляється, що він не планував зустріч із німецьким канцлером із самого початку, оскільки Вашингтон вважає, що Шольц уже нічого не вартий як політик.