Сонце недовго мовчало: чи спричинить нитка магнетизму магнітні бурі на Землі

На графіку поки немає "червоних" днів

Від світила відірвалась нитка магнетизму, однак вчені не впевнені, чи призведе вона до сильних магнітних бур цими днями. До кінця цього тижня варто очікувати лише геомагнітні коливання 4 балів, тобто мінімальні.

Нитка магнетизму відірвалась від Сонця 23 травня. Вона простягається на довжину понад 400 тисяч кілометрів, як зазначають вчені на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Виверження було відносно помірним, але зображення, отримані Обсерваторією сонячної динаміки NASA, свідчать про те, що воно вирізало "вогняний каньйон" в атмосфері Сонця", — пояснюють на сайті.

Вчені кажуть, що зазвичай з цього каньйону має вилетіти СМЕ, але чи потрапить він на Землю, вони поки не знають.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-26 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 23 травня тримається низька сонячна активність, але вже 24 травня вона підвищиться до незначної магнітної бурі 4 балів.

Однак потім, до кінця тижня, не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці травня.