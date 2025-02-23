Зеленський дасть пресконференцію на форумі "Україна. Рік 2025". Головні заяви

Форум завершить пресконференція президента

Сьогодні, 23 лютого 2025 року, відбудеться форум "Україна. Рік 2025", присвячений річниці повномасштабного вторгнення. На ньому обговорюватимуться найважливіші питання розвитку країни. Завершиться захід пресконференцією президента України Володимира Зеленського, на якій він відповість на запитання журналістів.

"Телеграф" буде уважно стежити за пресконференцією. Про головне з неї можна прочитати нижче.

14.00. Розпочався форум "Україна. Рік 2025". Серед спікерів: Єрмак, Умеров, Буданов, Малюк, Шмигаль, Стефанчук.

Що відомо про пресконференцію

"У неділю, 23 лютого, пройде форум "Україна. Рік 2025", у якому візьмуть участь представники державних структур. Його завершить пресконференція Президента України", – зазначили в Офісі президента.

Варто нагадати, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося в ніч на 24 лютого 2022 року. Близько 3:40 перша колона російських танків увійшла на територію Луганської області, а перші ознаки неминучого конфлікту зафіксували вебкамери на кримських блокпостах.

О 4:35 російські війська атакували міжнародний пункт пропуску Велика Писарівка у Сумській області, а вже о 5:00 масовані ракетні удари вразили десятки міст, включаючи Київ. Прикордонна служба України повідомила про обстріли позицій уздовж кордонів із Росією та Білоруссю. Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого розгорнулися запеклі бої на південь від столиці, зокрема в районі Василькова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Москві здивували заявою про переговори зі США щодо України.