Депутат від "слуг" написав заяву на конгресмена США через український прапор з антиросійським гаслом

Причиною скандалу став прапор, подарований українськими ветеранами

Народний депутат України Євген Петруняк звернувся до правоохоронних органів із вимогою розслідувати "наругу над державними символами" через табличку, розміщену біля кабінету американського конгресмена Дона Бейкона у Вашингтоні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Петруняк заявив, що такі вислови на Державному Прапорі України є "неприпустимим приниженням" і обурився тим, що це нібито стало можливим в офіційній установі США. Він також анонсував звернення до Міністра закордонних справ України з вимогою реакції від Посольства України в США.

"На мою думку – неприпустимо так принижувати і знецінювати нашу державу. Не можна такі вислови писати на Державному Прапорі, та ще й розміщувати таке неподобство в офіційних установах іноземних держав! Це повне дно! Чому на таке неподобство не відреагувало Посольство України?" – написав нардеп у своєму дописі.

Однак виявилося, що табличку подарували Бейкону українські ветерани як знак вдячності за його послідовну підтримку України. Сам напис був адресований російським загарбникам, а на фоні зображена гримуча змія – символ опору, що використовується в лібертаріанській традиції.

Дон Бейкон є одним із найвідданіших союзників України серед республіканців і не підтримує риторику Дональда Трампа щодо можливих домовленостей із Кремлем. Він відкрито називає Путіна диктатором і виступає за подальшу військову допомогу Києву.

Ситуацію різко розкритикувала народна депутатка Юлія Яцик, яка назвала дії Петруняка спробою політичного піару.

"Я вважаю, що така непохитна проукраїнська позиція як конгресменів та сенаторів США, так і інших іноземних державних діячів, заслуговує на повагу. Сумно, що певні колеги цього не розуміють, а власні політичні передвиборчі амбіції, гучні гасла, імітацію бурхливої діяльності і показовий патріотизм ставлять вище національних інтересів", – заявила Яцик.

Нагадаємо, це не перший скандал, в який втрапляв народний обранець Петруняк. Раніше "Телеграф" писав про те, що майже півмільйона гривень отримав депутат від партії "Слуга народу" як компенсацію за оренду житла, тоді як його дружина придбала квартиру в Іспанії та вклала мільйон злотих у польську забудову.