У Києві різко погіршилася якість повітря. Де зараз дихати найважче (карта)

Мешканцям та гостям міста рекомендується обмежити перебування на вулиці

Цього тижня у Києві погіршилася якість повітря. Середній рівень забруднення зафіксовано на правому березі Дніпра та найвищий — на лівому.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, причиною стала висока концентрація пилу в повітрі через маловітряну погоду. Схожа ситуація спостерігалася й у суботу, 22 лютого.

Киянам та гостям столиці рекомендується:

обмежити перебування на вулиці;

утриматися від провітрювання приміщень;

закрити вікна;

пити якнайбільше води;

якщо є очисник повітря – включити його на "максимум".

За даними карти SaveEcoBot, високий рівень пилу у повітрі спостерігається на лівому березі. Важко дихати мешканцям будинків вулицями Іжевська, Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, а також будинків на бульварі Перова та Харківському шосе.

Якість повітря у Києві 23 лютого. Джерело: SaveEcoBot

У той же час, за даними порталу iqair.com, гірші справи не лише на лівому, а й на правому березі.

Якість повітря у Києві 23 лютого. Джерело: iqair.com

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