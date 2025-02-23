У Києві різко погіршилася якість повітря. Де зараз дихати найважче (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мешканцям та гостям міста рекомендується обмежити перебування на вулиці
Цього тижня у Києві погіршилася якість повітря. Середній рівень забруднення зафіксовано на правому березі Дніпра та найвищий — на лівому.
Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, причиною стала висока концентрація пилу в повітрі через маловітряну погоду. Схожа ситуація спостерігалася й у суботу, 22 лютого.
Киянам та гостям столиці рекомендується:
- обмежити перебування на вулиці;
- утриматися від провітрювання приміщень;
- закрити вікна;
- пити якнайбільше води;
- якщо є очисник повітря – включити його на "максимум".
За даними карти SaveEcoBot, високий рівень пилу у повітрі спостерігається на лівому березі. Важко дихати мешканцям будинків вулицями Іжевська, Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, а також будинків на бульварі Перова та Харківському шосе.
У той же час, за даними порталу iqair.com, гірші справи не лише на лівому, а й на правому березі.
Як розповідав "Телеграф", невдовзі в Україні суттєво потеплішає. Ще до настання календарної весни де-не-де в Україні повітря прогріється до +15 градусів.