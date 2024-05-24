Солнечная вспышка летит или уже коснулась Земли? Ученые дали прогноз по магнитным бурям

Вспышка вылетела в космос 23 мая

На Солнце взорвалась нить магнетизма, которая может повлечь за собой геомагнитную бурю класса G1, то есть умеренную, уже в ближайшие дни. Некоторые ученые отмечают, что наша планета уже в лапах шторма.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ) может влиять на магнитное поле Земли уже 26 мая. Он был выброшен в космос 23 мая в результате взрыва нити магнетизма.

Магнитные бури на Земле в течение 23-26 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 24 мая держится высокая магнитная буря, не превышающая 5 баллов. Уже 25 мая солнечная активность будет на минимуме – 3 балла.

Однако затем, в воскресенье, 26 мая, возобновится геомагнитное колебание 4 балла.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине до конца весны. В последние дни немного похолодает.