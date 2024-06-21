Американець зварив пиво за давньоєгипетським рецептом: дріжджам в ньому 3 тисячі років (фото)

Пиво вийшло не таким газованим як сучасне, але автор цілком задоволений

Пиво це не тільки один зі способів винищити слимаків на городі, а й джерело експериментів та натхнення. Так, Ділан МакДоннелл з США зварив пиво за рецептом зі Стародавнього Єгипту, використовуючи автентичні складники та 3-тисячорічні дріжджі.

Про це пише The New York Times. Чоловікові знадобилося понад три роки, щоб реалізувати ідею. Він вивчав давні тексти та джерела, в тому числі папірус Еберса, текст знань про лікарські трави, що датується приблизно 1550 роком до нашої ери. Чоловік знайшов близько 75 рецептів пива та склав інгредієнти в електронну таблицю.

Зрештою він зупинився на восьми найчастіше згадуваних: пустельні фініки, єменський мед, платановий інжир, ізраїльські золоті родзинки, колючі ягоди ялівцю, плоди ріжкового дерева, чорний кмин і ладан. Для базових зерен він вибрав фіолетовий єгипетський ячмінь і емерську пшеницю. Частина інгредієнтів була дуже рідкісна.

Інгредієнти старовинного пива

Дріжджі, які використав МакДоннелл видобули у 2015 році з амфори, знайденої в Ізраїлі, яка, швидше за все, використовувалася філістимлянами для пивоваріння приблизно в 850 році до нашої ери. Дикі старовинні дріжджі дають пиву непередбачуваний смак, тож сучасні пивовари воліють використовувати звичні комерційні. Однак ентузіаст хотів добитися саме автентичного смаку.

Тож пиво вийшло кислувате, а потім відкривається його насиченість. Має присмак схожий з сидром. Карбонізація низька, як і личить давньому напою. Робити свій експеримент комерційним МакДоннелл не планує, однак дав сорту назву — Sinai Sour.

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