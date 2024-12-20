На дівчатах з OnlyFans тренуються, як на кроликах? Що за скандал з авторами контенту "18+" і до чого тут Гетманцев

Українки задекларували та сплатили податки, натомість отримали увагу правоохоронців

Після "листів щастя" від Державної податкової служби до українських креаторів (творців контенту) для платформи OnlyFans, що продукують фото та відео "для дорослих", стали навідуватися детективи Бюро економічної безпеки. Такі візити стали "відповіддю" правоохоронців на декларування доходів та сплату податків, принаймні так це виглядає з огляду на хронологію.

"Телеграф" розбирався, звідки ростуть ноги в посиленій увазі до моделей OnlyFans, чи не загрожує їм ще й кримінальне переслідування за легалізацію своєю діяльності, та до кого можуть прийти наступними.

Податки не тільки з платформи, але й з моделей

Ще влітку 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4184 про т. зв. податок на Google, який ввів ПДВ у розмірі 20% на електронні послуги компаній нерезидентів. Крім згаданої найбільшої пошукової системи це також Amazon, eBay, Netflix, Facebook, Instagram, Apple та інші. Опинилась серед платників податків й британська платформа OnlyFans, що пропонує користувачам платний контент (фото, відео та аудіо), в тому числі інтимний. Про перші надходження у розмірі 350 тис. доларів Данило Гетманцев, що наразі очолює Комітет ВР з фінансів, податкової та митної політики, звітував у травні 2022 року. У 2023 році відрахування склали вже 1 млн. 273 тис. доларів.

При цьому певний час українці, що створювали контент "18+" були "в сліпій зоні" для податкової, адже фактично працювали "в тіні". В першу чергу через те, що в нашій країні за створення та поширення фото/відео для дорослих передбачена кримінальна відповідальність. Причому якщо воно передбачає отримання доходів у великому розмірі, то покаранням, відповідно до ст. 301 Кримінального кодексу України, може стати від 3 до 7 років за ґратами. Платформа OnlyFans як раз про великі заробітки. Наприклад, у 2022 вона виплатила креаторам 12,5 млрд. доларів. І хоча середній обліковий запис заробляє лише 180 доларів США на місяць (або 2160 на рік), є й ті, хто отримує значні суми. Зокрема, понад 16 тис. моделей мають від 50 тис. доларів на рік, а понад 300 – 1 млн. доларів річного прибутку.

Серед моделей з високими "ставками", принаймні за інформацією Гетманцева, були й українки. У вересні 2024 у своєму ТГ-каналі він повідомив, що за декілька років за створення платного контенту на OnlyFans громадянка "С" отримала більш ніж 4 млн. доларів, громадянка "К" – понад 3 млн. доларів, а громадянка "Б" – близько 1,8 млн. доларів. Також голова парламентського комітету нагадав, що іноземні доходи потрібно декларувати та сплачувати за них податки, та непрозоро натякнув на можливі санкції для тих, хто це не зробить. А саме штрафи з боку Державної податкової служби та "неприємність від спілкування з БЕБ".

- Ці заяви стали можливі через те, що податкова отримала доступ до даних про громадян України, які зареєстровані на OnlyFans та отримують від платформи прибутки, – пояснила в розмові з "Телеграфом" адвокатка Леся Михаленко. – Такий обмін податковою інформацією передбачений відповідними міжнародними угодами, укладеними Україною, зокрема, з країнами Європейського Союзу. На рівні ЄС діють директиви, за якими платформи, які сплачують кошти користувачам (не має різниці це моделі на OnlyFans, або продавці на Amazon, Etsy, або водії компанії Bolt тощо), мають надавати відомості про доходи на запит країни, громадянами якої вони є. У нашому випадку ДПС України отримала відомості про те, що громадянка така-то отримала протягом конкретного періоду таку-то суму від платформи.

Крім публічних закликів податкова також адресно розіслала "листи щастя", в яких повідомляла про наявність інформації щодо доходів на платформі OnlyFans та наполягала на їх декларуванні та сплаті податків. Частина моделей порадилась з юристами/податковими консультантами, виконала цю вимогу та зареєструвалась як ФОП. А частина, за словами Михаленко, передбачаючі кримінальне переслідування, арешти майна тощо, виїхала за кордон.

Всіх під одну гребінку, точніше справу

Попри острах, що фактично легалізація діяльності може стати приводом для кримінального переслідування через визнання контенту порнографічним, моделі отримали зацікавленість з боку Бюро економічної безпеки. З обшуками детективи БЕБ навідались саме до тих, хто проявив свідомість, адже їх запідозрили в несплаті податків в особливо великих розмірах. Розголос цій ситуації надала в соцмережах Леся Михаленко.

Найцікавіше, що для отримання інформації з персональними даними Бюро використало одне з кримінальних проваджень. Його фігурантами є група осіб, що організувала т.зв. "агентство послуг" й допомагала українкам в просуванні контенту, повністю контролювала їхні акаунти й отримувала кошти від платформи OnlyFans, які потім виводились через платіжні системи. За підрахунками БЕБ, лише один з ділків за 2021-2023 рік конвертував 1,8 млн доларів США (в гривневому еквіваленті – 72 млн гривень), але, звісно, податки на доходи фізичних осіб, в тому числі військовий збір у розмірі 14 млн гривень не сплатив. Ці дії були кваліфіковані як ухиляння від сплати податків та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 ККУ).

Гетманцев своїм постом дав формальний привід Бюро поцікавитися творцями платного контенту

- Це дуже старий механізм, який використовують наші правоохоронні органи, – зазначила Леся Михаленко. – Є якась умовна справа, що перебуває у них в проваджені щодо ухилення від сплати податків, за нею відібрані докази, допитані свідки тощо. В Бюро припускають, як свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня, що були якісь інші особи, які можуть бути до неї причетні. Саме в цей період частина моделей як раз подає податкові декларації за попередній період та сплачують податки (до речі в обґрунтуванні необхідності отримати доступ до даних детективи згадують пост Гетманцева про шалений заробіток моделей – Авт.). В очах БЕБ це виглядає як закінчений злочин за ст. 209 КК України, адже вони фактично повідомили про доходи від забороненої діяльності. Бюро звертається до суду з клопотанням щодо "тимчасового доступу до речей до документів", які має Державна податкова служба.

Моделі наголошують, що їм "приписали" суми, які вони не заробляють

Далі БЕБ отримало список з особистими даними та пішло до тих моделей, які задекларували найбільші суми. При цьому судові ухвали про дозвіл на обшук ґрунтуються на сфабрикованих матеріалах слідства, де вказані нереальні суми незадекларованих доходів, а також ніби існуючий взаємозв'язок із попередньою справою. Одна з дівчат, зокрема, розповідала, що буда дуже здивована такому візиту, адже вона сплатила податки (ПДФО та військовий збір, це загалом 19,5%) та подала декларацію про майновий стан. При цьому зазначала, що буда змушена брати брати гроші в борг, щоб це зробити, аби лише не наклали арешт на нерухомість, яку вона має, — говорить адвокатка.

Декларацію можуть використати як доказ в кримінальній справі

Варто зазначити, що суд постановив надати податковій інформацію про ВСІХ громадян України та інших осіб, що проживають в нашій країні, що мають акаунти на OnlyFans. А там, нагадаємо може розповсюджуватися зовсім різний контент, не обов'язково інтимні фото чи відео.

Податкова поділилась з БЕБ даними про всіх українців, що мають акаунти на британській платформі

Що ж стосується сум, про які йдеться в розрахунках податківців та детективів БЕБ, то українки, що заробляють на платформі OnlyFans в різних гілках обговорень наголошують: в реальності заробітки значно відрізняються від заявлених.

"Моделі не самостійно заробляють такі кошти, – наводить один з коментарів на своїй сторінці економіст Володимир Компанієць. – Їх просувають агентства, забираючи свій відсоток. Проблематика цієї сфери саме в легалізації, щоб моделі могли легально списувати витрати (на рекламу, співпрацю з агентствами тощо). Чи знайомі Ви зі структурою цього бізнесу? Як можна вимагати податок з повної суми, яку надає OnlyFans, якщо фактичний дохід значно менший? Приклад: Сторінка моделі заробляє умовно 50 тисяч доларів на місяць. Модель отримує лише 20% (тобто 10 тисяч доларів) за контент, який створює. 40 тисяч забирає агентство, з них: 10 тисяч йде на оплату праці чатерів (менеджери, що ведуть переписку в чатах – Авт.) сторінки, 10-15 тисяч витрачається на рекламу сторінки, решту – забирає агентство. Якщо з цієї суми планують стягувати податок у 20%, що залишиться моделі? Це питання набагато складніше, ніж просто вимагати сплату податку. Важливо спершу урегулювати питання легалізації та комплексно вивчити бізнес-модель, а вже після цього визначати оподаткування".

За дорослий контент можуть "пришити" ще статтю

Поки відкритим лишається питання, а чи не притягнуть до відповідальності творців дорослого контенту для британської платформи ще й за розповсюдження порнографії. Поки невідомо про порушення кримінальних проваджень за відповідною статтею саме після декларації доходів. Принаймні про це говорять українки, що працюють на OnlyFans.

"Ніхто поки не може знайти жодної моделі, кому би після сплати податків прийшла відповідальність за 301-ю. Цю байку придумав адвокат – "юрист права", який називає моделей проститутками та повіями", – зазначає в коментарях одна з жінок та додає, що йдеться про статистику по великому комьюніті, що об'єднує креаторів платформи.

На захист моделей OnlyFans формально став й Данило Гетманцев, який опосередковано й посприяв їх перевіркам з боку БЕБ. В черговому дописі подякував дівчатам (їх загалом 350) за декларування 305,5 млн гривень доходу, з яких сплачено ПДФО та військового збору 59 млн гривень. А також пообіцяв, що буде наполягати на внесенні на розгляд ВР законопроєкту про декриміналізацію ст. 301 КК України. "Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати", – наголосив народний обранець.

Коментатори зазначають, що після оплати податків увага до моделей не зникає

На це в коментарях на Гетманцева посипались обурливі коментарі. "Декриміналізація потрібна була на вчора. Тому що, розіславши нам ті листи, ви породили пекло і хаос. І зараз затягуєте, тоді як потрібно цей законопроєкт розглядати як перший в списку важливих", – написала в коментарях анонімна користувачка.

"Держава нічого не дає взамін оплати податків заднім числом, ні безпеку, ні декриміналізацію, ні захист від держслужбовців, які можуть зловживати своїм положенням і положенням людини", – вважає ще один дописувач й наводить підрахунки, за якими фактично моделі можуть отримати лише 35% від заявленого заробітку, адже решту забирає платформа, інтернет-банкінг тощо.

В коментарях непрозоро натякають, що вся історія може буде поділом сфер впливу

"В мене є великий чат з моделями які чекають на декриміналізацію! Дівчата хочуть платити податки, але без ризиків, ну а заднім числом ніхто не хоче, бо не було ні в кого 100% того чистого доходу. Багато хто отримував ті ж 20% чистими, які зараз треба сплачувати за усі роки роботи. Якщо приймуть цей закон, то всі будуть реєструватися як ФОП 3, а от що робити з попередніми роками, то загадка, бо майже ні в кого немає тих грошей", – зазначає одна з моделей.

- Ця історія з моделями OnlyFans унікальна тим, що це перший раз в історії нашої Держподаткової служби, коли вона отримала масову інформацію про доходи з іноземних джерел, – резюмує Леся Михаленко. – Я згадувала на початку про те, що крім цієї платформ є ще багато інших платформ, які також будуть зобов'язані надавати фінансову інформацію. Наприклад, той самий агрегатор таксі Bolt, що є естонською компанією, працівники якої мають проходити верифікацію. Тобто в поле зору податкової можуть цілком потрапити й таксисти, відповідно ДПСУ так само як у випадку з моделями може зробити запит та отримати інформацію від компанії. І, наприклад, знову поділиться з БЕБ. Тобто зараз фактично вони тренуються на дівчатах, як на кроликах, бо раніше податківці не мали такого обсягу інформації і не знають, що з нею робити.

Як повідомляв "Телеграф", проєкт закону №12191 передбачає декриміналізацію виготовлення та поширення дорослого контенту. Покарання у вигляді позбавлення волі лишиться тільки за порно без згоди (порнопомста, deep fake), насильництво, зоо- та некрофілію, порно з дітьми й розповсюдження його серед дітей, втягнення в проституцію та торгівлю людьми.