Навколо Чорнобиля можуть вирощувати зерно чи овочі? Вчені зробили несподівану заяву

Щонайменше 180 тисяч гектарів орних земель є у зоні із радіаційним забрудненням

У ніч на 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа. Тисячі людей та величезні території піддалися радіологічному забрудненню. Вважалося, що ця зона повністю досі небезпечна. Однак ситуація змінюється.

Як пише науковий журнал New Scientist, великі площі сільськогосподарських угідь навколо Чорнобильського ядерного реактора, які офіційно класифікуються як забруднені могли стати безпечними для вирощування харчів. Дослідження показують, що рівень радіації впав нижче рівня, який вважається небезпечним згідно з українськими нормами.

Автори матеріалу зазначають, що зміна статусу цих земель може допомогти компенсувати втрати сільськогосподарських угідь внаслідок російського вторгнення в Україну. Вони цитують слова директора Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Валерія Кашпарова: "Понад 80 відсотків [обстеженої] території можна повернути до сільськогосподарського виробництва". Дослідники оцінюють радіоактивність землі вже понад десять років.

Через неможливість вести сільське господарство Україна втратила мільярди гривень. Наприклад, через радіоактивне забруднення з користування вилучили 180 тисяч гектарів полів.

Однак попри радіаційне забруднення в зоні відчуження живуть та успішно розвиваються близько 400 видів тварин, птахів, риб, а також 1200 видів флори. Деякі з них навіть змогли наростити поголів'я.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчених здивували чорнобильські черви. Виявилось, що радіація на них не впливає.