Чи змушена Україна переводити бійців ППО до піхоти: у Генштабі відповіли

ППО все ще може надійно захищати небо в Україні, кажуть у Генштабі

У західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що бійців ППО переводять у піхоту через брак людей. У Генштабі ЗСУ цю інформацію вже пояснили.

Інформація про це спочатку була оприлюднена британським виданням The Guardian. Матеріал був присвячений питанню нестачі особового складу в українській армії.

"Два джерела в підрозділах ППО повідомили Guardian, що дефіцит на фронті став настільки гострим, що генеральний штаб наказав і без того виснаженим підрозділам ППО вивільнити більше людей для відправки на фронт як піхоти", — йдеться у матеріалі.

При цьому одне з джерел видання повідомило, що через дефіцит кадрів стає незрозумілим, чи може ППО функціонувати як слід.

"Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, дехто пройшов навчання на Заході та мав реальні навички, тепер їх відправляють на фронт воювати, для чого вони не мають жодної підготовки", — сказало джерело видання.

Своєю чергою, у Генштабі зазначають, що твердження про "переведення в піхоту" не відповідає правді. Однак там додали, що з метою доукомплектування частин, що формуються або доукомплектовуються, деяку частину військовослужбовців Повітряних сил справді переведено на нові посади відповідно до їхньої спеціалізації.

Однак там наголошують, що це не стосується фахівців, які справді відповідають за захист неба.

"Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні повідомили, що їй необхідно ще щонайменше 20 систем ППО, щоб захиститися від російських атак на енергетичну інфраструктуру та уникнути блекаутів.