Кадрові перестановки серед послів України: Зеленський підписав низку указів
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Представник України також з'явився і в Угорщині
У суботу, 21 грудня, з'явились укази президента України Володимира Зеленського про звільнення низки українських послів. Він планує призначення нових послів у міжнародних організаціях та іноземних державах.
Про це повідомляє Офіс президента. Зазначається, що причини звільнень у текстах указів не зазначені.
Кого Зеленський звільнив з посади посла України на міжнародній арені:
- Андрій Праведник — посол в Руанді;
- Андрій Таран — посол України в Словенії;
- Петро Бешта — посол України в Литві;
- Сергій Корсунський — посол України в Японії;
- Василь Гамянін — посол України в Індонезії та представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії.
До того ж президент звільнив з посади посла України в Китаї Павла Рябікіна. Його призначили на цю посаду у квітні 2023 року. Окрім того, Рябікін був головою Державної митної служби України, а в 2021-2023 роках очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Також Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посад постпреда при ООН та посла в Співдружності Багамських Островів, посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.
За словами нардепа Олексія Гончаренка, його хочуть призначити першим заступником міністра закордонних справ.
Нові призначення Зеленського:
- Мар'яна Беца, заступниця міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО;
- В'ячеслав Яцюк — посол в Республіці Руанда.
- Юлія Федів — посол в Республіці Філіппіни.
- Ольга Нікітченко — посол в Литовській Республіці.
- Федова Шандора — посол в Угорщині.
"Окремо хочу сказати, що нарешті у нас зʼявився посол в Угорщині. Бо якось все було у нас так чудово і прекрасно, що навіть і посол там був не потрібен стільки років", — каже Гончаренко.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський підбив підсумки зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.