Кадрові перестановки серед послів України: Зеленський підписав низку указів

Представник України також з'явився і в Угорщині

У суботу, 21 грудня, з'явились укази президента України Володимира Зеленського про звільнення низки українських послів. Він планує призначення нових послів у міжнародних організаціях та іноземних державах.

Про це повідомляє Офіс президента. Зазначається, що причини звільнень у текстах указів не зазначені.

Кого Зеленський звільнив з посади посла України на міжнародній арені:

Андрій Праведник — посол в Руанді;

— посол в Руанді; Андрій Таран — посол України в Словенії;

— посол України в Словенії; Петро Бешта — посол України в Литві;

— посол України в Литві; Сергій Корсунський — посол України в Японії;

— посол України в Японії; Василь Гамянін — посол України в Індонезії та представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії.

До того ж президент звільнив з посади посла України в Китаї Павла Рябікіна. Його призначили на цю посаду у квітні 2023 року. Окрім того, Рябікін був головою Державної митної служби України, а в 2021-2023 роках очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Також Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посад постпреда при ООН та посла в Співдружності Багамських Островів, посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, його хочуть призначити першим заступником міністра закордонних справ.

Нові призначення Зеленського:

Мар'яна Беца , заступниця міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО;

, заступниця міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО; В'ячеслав Яцюк — посол в Республіці Руанда.

— посол в Республіці Руанда. Юлія Федів — посол в Республіці Філіппіни.

— посол в Республіці Філіппіни. Ольга Нікітченко — посол в Литовській Республіці.

— посол в Литовській Республіці. Федова Шандора — посол в Угорщині.

"Окремо хочу сказати, що нарешті у нас зʼявився посол в Угорщині. Бо якось все було у нас так чудово і прекрасно, що навіть і посол там був не потрібен стільки років", — каже Гончаренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський підбив підсумки зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.