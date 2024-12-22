З Днем енергетика 2024! Красиві оригінальні листівки та картинки

22 грудня не забудьте привітати зі святом працівників енергетики

Цієї неділі, 22 грудня, відзначається професійне свято всіх, хто працює у сфері енергетики. Завдяки їхнім зусиллям українці у цей складний час для країни можуть насолоджуватися світлом та теплом у своїй оселі.

Сьогодні Україна святкує День енергетика 2024. Традиція відзначати це свято зародилася ще у 80-х роках, але офіційне визнання він отримав лише 1993 року, відповідно до Указу Президента України.

Сьогодні як ніколи ми розуміємо значущість праці енергетиків. Ці люди невпинно працюють і продовжують працювати, щоб у наших оселях було світло. Вони не здаються навіть у найважчі часи для України, коли російська армія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому важливо приділити увагу цим героям та привітати їх із професійним святом.

"Телеграф" бажає всім працівникам енергетики натхнення, добра та перемог! Наша редакція підготувала красиві та оригінальні листівки та картинки, якими ви можете привітати знайомих із їхнім професійним днем.

Нагадаємо, що зараз саме час подумати, якими подарунками порадувати близьких на свята. "Телеграф" розкрив ідеї подарунків на Новий рік 2025.