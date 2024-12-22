Тривога у Києві та влучання у багатоповерхівку: росіяни атакували Україну, що відомо про удар

Постраждалих, на щастя, немає

У ніч на 22 грудня російські безпілотники вкотре атакували Україну, через що в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Внаслідок цього сталося падіння уламків на будинок у Броварах Київської області.

За даними моніторингових Telegram-каналів, сигнал повітряної тривоги пролунав о 00:14. За якийсь час до цього було зафіксовано кілька груп ударних безпілотників. Вони летіли у напрямку Житомирської області.

"В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої мети стався спалах даху 25-поверхового житлового будинку", — розповів начальник КОВА Руслан Кравченко.

Через деякий час міський голова Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що спалах даху однієї з багатоповерхівок трапився у місті Бровари. Він додав, що на місце оперативно прибули рятувальники, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Мешканців будинку евакуювали. Інформації щодо постраждалих не було.

О 00:45 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві. А вже о 01:33 моніторингові канали повідомили про те, що БПЛА зафіксовано на Миколаївщині. Вони рухалися у південному напрямку. Потім о 02:04 було заявлено про загрозу застосування БПЛА для Запорізької області. О 03:03 — відбій загрози ударних БПЛА.

Далі о 05:04 ПС ЗСУ зафіксували кілька груп ударних БпЛА, що рухаються у північній частині Сумської області, у напрямку Чернігівщини.

Станом на 06:35 ситуація така:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 грудня, російські війська завдали масованого ракетного удару по Херсону. З’явилось відео моменту жорстокого обстрілу Херсона.