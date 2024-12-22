США втратили літак під час атаки на Ємен: хто його збив

Паралельно в момент інциденту, американські військові завдавали авіаудари по єменським повстанцям-хуситам

У суботу, 21 грудня, над Червоним морем було збито винищувача F/A-18 з двома пілотами військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Виявилося, що їх збили свої ж унаслідок "дружнього вогню".

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що обидва пілоти були знайдені живими після катапультування зі своїх підбитих літаків, один із них отримав незначні травми.

"Збиття підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через атаки на судноплавство, що продовжуються, з боку хуситів, що підтримуються Іраном, попри патрулювання району американськими і європейськими військовими коаліціями", — йдеться у матеріалі.

Також у статті зазначено, що паралельно в момент інциденту, американські військові наносили авіаудари по єменських повстанців-хуситів. Однак Центральне командування збройних сил США не уточнило, у чому полягала їхня місія. 15 грудня Командування визнало входження на Близький Схід авіаносця Truman, з якого злітали літаки. Але не уточнило, що судно та його бойова група перебували у Червоному морі.

"Ракетний крейсер USS Gettysburg, що входить до ударної групи авіаносця USS Harry S. Truman, помилково відкрив вогонь по винищувачу F/A-18 і вразив його", — заявили в Центральному командуванні.

Військові кажуть, що збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet, приписаним до "Червоних потрошителів" 11-ї ударної винищувальної ескадрильї з військово-морської авіабази Океану, штат Вірджинія.

У ЗМІ зазначили, що не одразу стало зрозуміло, як Gettysburg міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету, особливо якщо врахувати, що кораблі в бойовій групі пов’язані як радіолокаційним, так і радіозв’язком. Водночас Центральне командування заявило, що військові кораблі та літаки раніше збили кілька безпілотників хуситів та протикорабельну крилату ракету, запущену повстанцями. Раніше ворожий вогонь з боку хуситів давав морякам лише кілька секунд для ухвалення рішень.

Як пише CNN, очевидно, що інцидент із "дружнім вогнем" стався того ж дня, коли США завдали авіаударів по об’єктах хуситів у Ємені, влучивши по ракетному складу та командно-контрольного пункту в столиці країни Сане.

The Times of Israel повідомляє, що ввечері 21 грудня в Ємені пролунали вибухи. Центральне командування збройних сил США підтвердило, що завдало авіаударів. Там же зазначили, що метою ударів були склад ракет і пункт управління, які знаходяться під контролем повстанців-хуситів, які підтримує Іран.

Передбачалося, що це погіршить можливості бойовиків проводити атаки, подібні до тих, що були націлені на американські військові кораблі та торгові судна в південній частині Червоного моря, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці.

Крім того, за даними CENTCOM, у ході операції сили Центкому збили також кілька БПЛА та протикорабельну крилату ракету над Червоним морем.

"Ця атака відображає незмінну відданість Центрального командування обороні США та коаліційного персоналу, регіональних партнерів та міжнародного судноплавства", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пише про те, що влітку поточного року українці знищили морський дрон хуситів у Червоному морі.