Росію масовано атакували БПЛА: на нафтобазі масштабна пожежа (відео)

Попередньо нібито ніхто не постраждав

Орловська область Росії в ніч на 22 грудня зазнала атаки безпілотників. Внаслідок цього сталося масштабне загоряння на нафтобазі.

Про це повідомляють у соцмережах. Губернатор Орловської області Андрій Кличков також прокоментував нічний інцидент та підтвердив удар по об'єкту.

"Наразі Орловська область в черговий раз зазнає масованої ворожої атаки БПЛА, внаслідок якої знову сталося загоряння на об’єкті паливної інфраструктури у селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу", — написав Кличков.

Він також додав, що інформації про жертв та постраждалих немає. На місці пожежі працюють оперативні служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, ввечері 20 грудня у Рильську на Курщині пролунала низка потужних вибухів. Росіяни заявили про 5 загиблих та 26 постраждалих. Невдовзі керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко опублікував фото вирви від прильоту біля палаючої будівлі. Він додав, що там дислокувалися військові армії Росії.