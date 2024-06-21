Американец сварил пиво по древнеегипетскому рецепту: дрожжам в нем 3 тысячи лет (фото)

Пиво получилось не таким газированным как современное, но автор вполне доволен

Пиво это не только один из способов извести улиток на огороде, но и источник экспериментов и вдохновения. Так, Дилан МакДоннелл из США сварил пиво по рецепту Древнего Египта, используя аутентичные составляющие и 3-тысячелетние дрожжи.

Об этом пишет The New York Times. Мужчине понадобилось более трех лет, чтобы реализовать идею. Он изучал древние тексты и источники, в том числе папирус Эберса, текст знаний о лекарственных травах, датируемый примерно 1550 годом до нашей эры. Человек нашел около 75 рецептов пива и составил ингредиенты в электронную таблицу.

В конце концов он остановился на восьми наиболее упоминавшихся: пустынные финики, йеменский мед, платановый инжир, израильские золотые изюм, колючие ягоды можжевельника, плоды рожкового дерева, черный тмин и ладан. Для базовых зерен он выбрал фиолетовый египетский ячмень и эмерскую пшеницу. Часть ингредиентов была очень редка.

Ингредиенты старинного пива

Дрожжи, которые использовал МакДоннелл, извлекли в 2015 году из амфоры, найденной в Израиле. Она, скорее всего, использовалась филистимлянами для пивоварения примерно в 850 году до нашей эры. Дикие старинные дрожжи дают пиву непредсказуемый вкус, так что современные пивовары предпочитают использовать привычные коммерческие. Однако энтузиаст хотел добиться именно подлинного вкуса.

Поэтому пиво получилось кисловатое, а затем открывается его насыщенность. Имеет привкус схожий с сидром. Карбонизация низкая, как и подобает древнему напитку. Делать свой эксперимент коммерческим МакДоннелл не планирует, однако дал сорту название – Sinai Sour.

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