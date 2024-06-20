Легенда виявилася правдивою через 200 років: вчені розгадали таємницю королівської гробниці (фото)

Гробницю збудував король на честь свого брата

Ритуали та традиції, пов'язані з кров'ю є характерною рисою багатьох давніх народів. Зокрема, у кельтів розповсюджені були жертвоприношення, а в Беніні кров людей за релігійними мотивами додавали до тинькування королівської церемоніальної гробниці. Нове дослідження підтвердило правдивість легенди та визначило, кров скількох людей використали для ритуалу.

Про це пише Live Science. Дослідники, вивчаючи стіну церемоніальної гробниці в Беніні, виявили білки, які могли походити лише з людської крові. Вони розповіли, що ця держава в Західній Африці є центром первісної африканської релігії вуду або водун. В ній є ритуали з жертвопринесенням тварин.

Бенін на карті

У місті Абомей колись була столиця давнього королівства Дагомей і там збудували палацовий комплекс. 200 років тому місцевий король на честь свого брата побудував гробницю, за легендою, в стінах була кров людей. Її вивчали під час розкопок в 2018-2022 роках вчені з Беніну та Франції.

Завдяки палеопротеоміці — вивченню слідів білків, залишених в археологічних контекстах, вдалося підтвердити правдивість моторошної легенди — в тиньку (штукатурці) виявили кров 41 людини. В культурі Беніну того часу 41 вважалось священним числом. Ця знахідка є важливою для розуміння культури та релігії того часу.

Королівський палац Абомей

Стіна палацу Абомей

Статуя в палаці Абомей

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