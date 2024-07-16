Вчені знайшли місце для майбутньої бази на Місяці: чим воно особливе

Відкриття потенційно може відкрити можливість для створення бази під поверхнею Місяця

Дослідження Місяця турбують розуми вчених вже кілька століть. Вчені вже дізнались безліч даних про його утворення, на черзі — безпосереднє вивчення Місяця.

Кілька країн мають амбітні плани зі створення місячних баз, але є проблема з радіацією, від якої астронавти не захищені на поверхні супутника. Виходом може стати переміщення бази під поверхню. Вважається, що під поверхнею Місяця прихована мережа печер. Нещодавно, дослідники розповіли, що можливо, нарешті знайшли точку доступу. Про це пише NewScientist.

Наявність цих печер вчені передбачили давно. Поверхня Місяця всіяна ямами та так званими світловими вікнами, які є отворами в даху печери, які, як вважають, утворилися внаслідок розпаду стародавніх лавових трубок – тунелів, утворених, коли лава тече під твердою корою.

Використовуючи порівняння з аналогічними трубами на Землі та моделювання, вчені з’ясували, що одна з ям на поверхні Місяця Mare Tranquillitatis може вести до великої печери.

Цей простір схований щонайменше на 130 метрів під поверхню. Вона може мати 45 метрів в ширину та 30 метрів в довжину або ж бути більшою. Вчені аналізували знімки, які були зроблені орбітальним апаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter у 2010 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Лос-Анджелеському музеї виставлятимуть рідкісний скелет динозавра. Кістки зеленого кольору, що є унікальним, а причина цьому криється у процесі утворення скам’янілості.