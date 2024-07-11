У найпосушливішій пустелі світу раптово зацвіли квіти: вчені назвали причину (фото, відео)

Таке явище трапляється раз на декілька років

У пустелі Атакама в Чилі раптово розквітли білі та фіолетові квіти. Це місце вважається найсухішим на нашій планеті.

Це сталося після того, як випали рідкісні для цього місця дощі та сталося значне потепління, пише Futurism. Ці природні чинники розбудили сплячі насіння та цибулини

Південна півкуля, де розташована пустеля, зараз у середині зими, і це цвітіння, яке з’являється кожні пару років і складається з різних місцевих видів, таких як дзвіночок нолана, зазвичай спалахує пізніше, протягом дуже короткої весни. Проте кліматичні умови, відомі як Ель-Ніньйо, принесли ранні дощі в цей район, змусивши деякі з посухостійких насіння вирости та зацвісти раніше, ніж очікувалося.

Зараз квітів настільки мало, що чилійські експерти не вважають цю подію офіційним весняним цвітінням пустелі (востаннє раннє цвітіння було у 2015 році). Але це може змінитися, якщо прийде більше дощів і їх справді очікується більше, що може змусити рости більше квітів.

Варто зазначити, що річна кількість опадів у пустелі Атакама може вимірюватися лише кількома сантиметрами на рік. Через це вчені NASA використовували її як замінник інших планет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Каховське водосховище через рік після підриву дамби Але, за словами екологів, природа дала про себе знати, адже масштабного опустелювання, якого спочатку так боялися, не відбулося.