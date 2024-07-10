Вчені знайшли планету, що потенційно придатна для життя: як далеко вона від Землі (відео)

Сузір'я, де знайшли планету, розташоване у Південній півкулі неба

Міжнародна група астрономів під керівництвом Університету Монреаля вивчила екзопланету помірного клімату LHS 1140 b. Вона може мати атмосферу та океан рідкої води. На такий висновок вчених наштовхнув аналіз даних космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST).

Про це пише Science Daily. Ця планета розташована приблизно в 48 світлових роках від Землі в сузір’ї Кита. Планета має розмір у 1,7 раза більший за Землю і в 5,6 раза перевищує її масу. Від 10 до 20 відсотків її маси може складатися з води.

Нові данні з Вебба показали, що екзопланета (планета, що не є частиною Сонячної системи) може мати атмосферу, багату азотом. Якщо цей результат підтвердиться подальшими дослідженнями, LHS 1140 b стане першою планетою помірного клімату, яка продемонструє наявність вторинної атмосфери, утвореної після початкового формування планети.

Хоча це все ще лише попередній результат, наявність багатої азотом атмосфери на LHS 1140 b свідчить про те, що планета зберегла значну кількість атмосфери, що створює умови для підтримки рідкої води. Сучасні моделі вказують на те, що якщо LHS 1140 b матиме атмосферу, схожу на Землю, це буде планета-сніжка з величезним океаном. Температура на поверхні в центрі цього інопланетного океану може навіть становити комфортні 20 градусів за Цельсієм.

Проте наразі вчених чекають подальші дослідження. Дослідницька група підкреслила необхідність додаткових вимірювань транзиту та затемнень за допомогою телескопа Вебба, зосередившись на конкретному сигналі, який міг би виявити наявність вуглекислого газу. Ця функція має вирішальне значення для розуміння складу атмосфери та виявлення потенційних парникових газів, які можуть вказувати на придатні для життя умови на екзопланеті. Враховуючи обмежену видимість LHS 1140 b у телескоп Вебба — максимум вісім відвідувань на рік — астрономам знадобиться кілька років спостережень, щоб виявити вуглекислий газ і підтвердити наявність рідкої води на поверхні планети.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в вічній мерзлоті знайшли вовка, якому понад 40 тисяч років. В його тілі збереглися навіть віруси.