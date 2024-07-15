В Лос-Анджелесі виставлять єдиний в світі зелений скелет динозавра: чому він має такий колір (фото, відео)

Ім'я динозавру вибрали через комарів

Понад 22 метри довжина динозавра зауропода, який стане основним об'єктом нового крила Музею природної історії в Лос-Анджелесі. Однак окрім розмірів цей травоїдний динозавр вражає й тим, що його кістки зелені.

В музей розповідають, що таке забарвлення кісток унікальне. Незвичайне забарвлення кісток пояснюється заповненням зеленим мінералом целадонітом в процесі скам'яніння. Ім'я динозавра — Гнаталі, що вимовляється як "Наталі". На створення імені надихнули комарі, які дошкуляли вченим та волонтерам під час розкопок скам'янілостей у штаті Юта. Його ім'я обрали методом голосування. "Наталі" випередила Есмі, Сейдж, Верді та Олів, ставши переможним ім'ям для новоприбулого мешканця Юрського періоду.

У той час як скам’янілості зазвичай коричневі від кремнезему або чорні від мінералів заліза, зелені зустрічаються рідко, оскільки целадоніт утворюється у вулканічних або гідротермальних умовах, які зазвичай руйнують кістки. Целадоніт потрапив у скам'янілості, коли вулканічна активність приблизно 50-80 мільйонів років тому зробила його достатньо гарячим, щоб замінити попередній мінерал.

Скелет динозавтра зібраний повністю

Кістки мають сіро-зелений колір, і є унікальними

Динозавр "Наталі" жив 150 мільйонів років тому в кінці юрського періоду, що робить його старшим за тиранозавра рекса, який жив 66-68 мільйонів років тому.

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