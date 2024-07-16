Ученые нашли место для будущей базы на Луне: чем оно особенное

Открытие потенциально может открыть возможность создания базы под поверхностью Луны

Исследования Луны беспокоят умы ученых уже несколько столетий. Ученые уже узнали множество данных о его образовании, на очереди – непосредственное изучение Луны.

У нескольких стран есть амбициозные планы по созданию лунных баз, но есть проблема с радиацией, от которой астронавты не защищены на поверхности спутника. Выходом может стать перемещение базы под поверхность. Считается, что под поверхностью Луны скрыта сеть пещер. Недавно исследователи рассказали, что, возможно, наконец-то нашли точку доступа. Об этом пишет NewScientist.

Наличие этих пещер учёные предусмотрели давно. Поверхность Луны усеяна ямами и так называемыми световыми окнами, отверстиями в крыше пещеры, которые, как считают, образовались вследствие распада древних лавовых трубок – тоннелей, образованных, когда лава течет под твердой корой.

Используя сравнение с аналогичными трубами на Земле и моделирование, ученые выяснили, что одна из ям на поверхности Луны Mare Tranquillitatis может вести к большой пещере.

Это пространство скрыто не менее 130 метров под поверхность. Она может иметь 45 метров в ширину и 30 метров в длину или быть больше. Ученые анализировали снимки, сделанные орбитальным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter в 2010 году.

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