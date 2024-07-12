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Вчені з'ясувало, що вбило будівельників Стоунхенджа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Перший пам’ятник саме на місці Стоунхенджу був створений 5000 років тому Новина оновлена 12 липня 2024, 11:14
Перший пам’ятник саме на місці Стоунхенджу був створений 5000 років тому. Фото bournemouth.ac.uk

На місце культури неоліту прийшли люди степу

Часи неоліту залишили у спадок чимало загадкових конструкцій. Серед них Стоунхендж у Великій Британії. Однак неолітична культура того час різко припинила активний розвиток, а населення скоротилось більш ніж вполовину приблизно 5400 років тому. Причини цього були невідомі.

Однак вчені знайшли ймовірну причину різкого скорочення кількості населення, особливо в північних районах. Вивчаючи ДНК із гробниць у Швеції та Данії вони з’ясували, що людей вбила епідемія чуми. Про це пише NewScientist.

Вони вивчили ДНК 108 людей, що жили в Північній Європі та знайшли бактерію чуми у 18 з них на момент смерті. Дослідники вважають, що саме вона була причиною.

Дослідження ДНК людей, які жили через тисячу років після них, приблизно 4 тисячі років тому показало, що нащадки будівельників Стоунхенджа становили менш як 10% населення територій. Через різке скорочення кількості населення його замінили люди, що переселялися з євразійських степів, а неолітична європейська культура занепала.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому акули стали лютими хижаками та отримали свої характерні плавці. Причиною стало підвищення температури води мільйони років тому.

Теги:
#Археологія #Чума #ДНК