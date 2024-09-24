Вчені попереджають про дводенну магнітну бурю: якої вона буде сили та коли
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На графіку є "червоні" дні
Найближчими днями астросиноптики прогнозують магнітні бурі на Землі. Причиною їх виникнення стане викид корональної маси (СМЕ).
Прогнозується, що СМЕ вплине на магнітне поле Землі 25-26 вересня. Удар може спричинити геомагнітну бурю класу G1, тобто незначну, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.
Згідно з моделлю Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), викид прилетить 25 вересня. Водночас модель Обсерваторії сонячної динаміки NASA передбачає "приліт" 26 вересня.
"Ця різниця створює відчуття невизначеності в цьому прогнозі з низькою ймовірністю", — кажуть вчені.
Магнітні бурі на Землі протягом 24-29 вересня
Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми" на сайті Meteoagent, у період цих днів варто очікувати на шторм 5 та 4 балів.
Наразі, 24 серпня, на нашій планеті вирує сильна магнітна буря 5 балів. Вона протримається і наступного дня, 25 вересня. Вже 26 серпня очікується середній геомагнітний шторм 4 балів.
Після того, з 27 по 29 вересня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2 бали.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці вересня.