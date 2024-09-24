Ученые предупреждают о двухдневной магнитной буре: какой она будет силы и когда

На графике есть "красные" дни

В ближайшие дни астросиноптики прогнозируют магнитные бури на Земле. Причиной их возникновения станет выброс корональной массы (СМЕ).

Прогнозируется, что СМЕ повлияет на магнитное поле Земли 25-26 сентября. Удар может повлечь за собой геомагнитную бурю класса G1, то есть незначительную, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Согласно модели Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), выброс прилетит 25 сентября. В то же время, модель Обсерватории солнечной динамики NASA предусматривает "прилет" 26 сентября.

"Эта разница создает ощущение неопределенности в этом прогнозе с низкой вероятностью", — говорят ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 24-29 сентября

Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах" на сайте Meteoagent, в период этих дней следует ожидать шторма 5 и 4 баллов.

Сейчас, 24 августа, на нашей планете бушует сильная магнитная буря 5 баллов. Она продержится и на следующий день, 25 сентября. Уже 26 августа ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла.

После того, с 27 по 29 сентября прогнозируется минимальная солнечная активность в 2 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце сентября.