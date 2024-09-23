Бабине літо триває, але: якою буде погода в Україні наприкінці вересня

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В Україні попри осінь на календарі все ще триває бабине літо, навіть у регіонах нашої країни розквітли каштани та фруктові дерева. У перші дні робочого тижня тепла погода все ще триватиме та радуватиме українців, але у середу очікуються дощі.

"Телеграф" з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, якою буде погода в Україні наприкінці вересня. За його словами, значних дощів на найближчий тиждень не передбачається, лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади.

Ігор Кібальчич каже, що за рахунок такої атмосферної циркуляції, до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова.

Погода в Україні 23 вересня

У понеділок, 23 вересня, на всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних та місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11, у центральних та південних областях +11…+16; вдень +23…+29, на крайній півночі та у Карпатах +18…+23 градусів тепла.

Погода в Україні 24 вересня

У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону збережеться тепла та суха погода у більшості областей нашої країни. Вітер східний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12, у південних областях +12…+17; вдень +24…+29, у Карпатах +18…+23 градусів тепла.

Погода в Україні 25 вересня

У середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями у Приазов'ї очікуються дощі, вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15, на північному сході +5…+10; вдень +21…+26, у західних областях місцями +16…+21 градусів тепла.

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