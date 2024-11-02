У Туреччині виявили стародавню статую часів держави Урарту (фото)

Статуя може належати до 6 століття до нашої ери

Унікальну монументальну статую виявили археологи під час розкопок поблизу міста Ван у Туреччині. Древній артефакт датується періодом існування держави Урарту та має дивовижні розміри – близько 2 метрів у довжину та 1 метр у ширину.

Вага знахідки сягає однієї тонни, а виготовлена вона з базальтового каменю. Про це повідомляє видання Аrkeonews.

Важливе відкриття сталося в районі Гарібін-Тепе, що розташований лише за 3 кілометри від замку Аяніс та за 30 кілометрів від центру міста. Розкопки проводила команда археологів під науковим керівництвом професора Мехмета Ішиклі з кафедри археології Університету Ататюрка.

Базальтова статуя має квадратну призматичну форму тулуба та стилізовану голову зі зламаною шиєю. Поверхня скульптури прикрашена різьбленням, хоча риси обличчя залишаються невиразними. Точне призначення артефакту наразі невідоме – науковці припускають, що це може бути зображення божества або королівської особи.

За словами професора Ішиклі, цивілізація Урарту залишила після себе дуже мало скульптурних робіт. Раніше на цій території археологи знаходили лише фрагменти статуї лева у 1995 році. Нова знахідка є першою монументальною тривимірною скульптурою такого розміру, виявленою в регіоні.

Статую транспортували до музею міста Ван для проведення детальних досліджень та реставраційних робіт. Команда фахівців з Анкари проведе ретельний аналіз артефакту, що допоможе розкрити його таємницю та розширити знання про мистецтво стародавньої цивілізації Урарту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що археологи знайшли 12 тисячолітніх статуй, відомих як "вартові дверей". Вони були на глибині близько 1,5 метра під землею.