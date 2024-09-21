Холодна осінь наближається: де та коли в Україні будуть перші заморозки

Очікуються також зливи з грозами

Тепла осінь в Україні протримається недовго, адже вже наприкінці вересня очікується значне похолодання. В деяких областях синоптики прогнозують до +7°С.

Як зазначає Укргідрометцентр, наприкінці тижня Україну також накриють сильні дощі та зливи, що значно знизить позначку термометра.

З початку тижня, 23 вересня, по всій території країни температура буде поступово знижатися від +23°С до +16 °С вдень, вночі подекуди повітря охолоне до +9°С.

Де в Україні похолодає найсильніше?

На сході країни буде наприкінці вересня найтепліше, адже там позначка термометра коливатиметься у межах +20-28°С. Водночас вночі повітря охолоне до +15°С. Дощів та опадів не обіцяють синоптики в цей період.

На півдні України буде прохолодніше, адже вдень стовпчик термометра не підніметься вище +23°С, а вночі — 13°С. Дощі, які проллються 26-27 вересня, зміняться сонячною погодою.

У північних областях, зокрема і в Києві, вже у неділю, 29 вересня, температура становитиме до +19°С вдень та до +13°С. З 26 вересня столицю і північ накриють дощі та зливи, які періодично змінюватимуться на сонячну погоду, але не надовго.

На заході Україні буде найпрохолодніше, адже вдень синоптики прогнозують до +16°С та до +9°С вночі. Водночас в Карпатах наприкінці вересня вночі взагалі очікуються заморозки з температурою до +1°С.

Центральні регіони ще побалує теплом з температурою у межах +23-25°С вдень та до 12-17°С вночі. Опадів синоптики не прогнозують.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повінь у Центральній Європі наробила лиха. Під воду пішло багато міст, а кількість жертв зростає.