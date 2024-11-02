Вода в Україні небезпечна для пиття? У МОЗ розповіли про необхідні перевірки

За стандартами ЄС до води є питання

Якщо Україна прийме європейські стандарти питної води, виявиться, що в нашій державі її немає. Адже уся вода відповідає лише стандартам технічної води ЄС.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоровʼя Марина Слободніченко, передає УНН. Зазначається, що на шляху до ЄС в України є багато питань і одне з них вода.

"ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише — технічна", — каже Слободніченко.

Вона наголошує, що в такому випадку це впливає і на вартість води. Тобто, якщо споживач користується технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість.

За словами посадовиці МОЗ, зміна стандартів має супроводжуватись зниженням тарифи на воду, а значить до бюджету буде надходити менше грошей.

"Щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. І це велике питання. Скільки часу та коштів це потребує? Це питання не одного року. І таких питань багато", — пояснила вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україна приєднається до ЄС та чому немає найближчої перспективи.