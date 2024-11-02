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"Не катастрофічна": експерт про ситуацію в енергетиці України і те, що не треба чіпати

Автор
Дмитро Дубенський
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Автор
Олександр Харченко
Олександр Харченко. Фото Колаж "Телеграфу"

Директор Центру досліджень енергетики розказав "Телеграфу" про темп відновлення енергооб'єктів та спрогнозував, коли реально можуть з'явитися міні-АЕС

Попри стримані оптимістичні прогнози енергетиків щодо відключень електроенергії в осінньо-зимовий період, Росія продовжує щодня обстрілювати великі міста і об'єкти інфраструктури. А цього тижня в Україну навіть повернулися аварійні відключення світла в деяких регіонах.

"Телеграф" запитав у Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, у якому стані українська енергетика входить у третій місяць осені, чи встигають аварійні бригади відновлювати пошкоджені енергооб'єкти до морозів та коли в Україні можуть з'явитися міні-АЕС у великих містах.

Який на сьогодні загальний стан енергетики — чи катастрофічна ситуація?

Точно не можна назвати її катастрофічною. Навпаки, на фоні атак (росіян по українським енергооб'єктам. — Авт.), що відбуваються, я вважаю, що поточний стан української енергетики – це просто зразок ефективного протистояння ударам і намагання її розвивати.

Тому ситуація на сьогодні абсолютно контрольована з тим рівнем генеруючих потужностей, які ми маємо сьогодні після ремонтів. До того ж, ремонти продовжуються постійно. І після ремонту пошкоджених об'єктів, які вдалося на сьогодні відновити, споживачі забезпечуються в повному обсязі. У нас реально немає обмежень (енергопостачання. — Авт.).

І я щиро хотів би вірити, що за більш-менш позитивного розвитку подій, вони не виникнуть найближчим часом, коли почнуться масовані атаки РФ. Оскільки покрити обсяг споживання, яке зараз є, ми можемо.

Яким чином ситуацію в енергетиці покращило/погіршило звільнення керівництва "Укренерго"?

Знаєте, тут я не думаю, що питання виглядає так, що чиєсь звільнення покращує чи погіршує ситуацію. Це так не працює. Зміна кадрів – це нормальний процес, в принципі. Безумовно, кадри змінюються періодично. Питання в тому, як це звільнення відбулось.

Оскільки, судячи із заяв дуже поважних членів Наглядової ради, на них був здійснений політичний тиск, а процедура по суті відбувалась таким чином, що була зруйнована модель корпоративного управління. Таким чином це, безумовно, створює певні фінансові проблеми для "Укренерго".

Хоча, при цьому можна казати про те, що у Кабінету міністрів є інструменти попередити ці проблеми, якщо над ними дуже уважно та інтенсивно попрацювати.

Що країні тактично і стратегічно треба робити з гідроенергетикою, щоб ситуація в енергосекторі покращувалась?

Не хочу нікого образити, але, можливо, моя відповідь буде трохи дивною: "Не чіпати!". Насправді, гідроенергетика зараз є однією з опор енергосистеми України. Тому що фактично маневрова частина енергетики — це, перш за все, гідроенергетика. А вона зараз дуже активно працює і в напрямку відновлення пошкоджених потужностей, і в напрямку фізичного захисту об'єктів.

Там йде величезна робота. І, дай Боже, щоб вона проходила саме так, як вона має тривати! Є "Укргідроенерго", є компанія, яка добре керована і знає, що робити. Тож роботу, яка фактично відбувається, я можу тільки позитивно характеризувати.

Чи варто відновлювати Каховську ГЕС?

Дивіться, дай Бог, щоб ми могли туди дійти і повернути цю територію. Її відновлення є невідворотним. Немає сценарію, в якому не буде відновлена дамба через величезну кількість причин.

Я абсолютно впевнений, що ця гідроелектростанція буде відновлена. Звісно, її відновлять технологічно іншим способом, ніж тим, яким будували дану ГЕС. Нова станція буде більш сучасною, більш ефективною, більш правильно сконфігурованою і так далі. Але те, що її відновлять, в мене особисто сумнівів немає.

В контексті розвитку вітчизняної атомної генерації та децентралізації вироблення електроенергії питання наступне: коли Україна реально може прийти до будівництва і запуску мініатомних станцій?

Так звані малі модульні реактори – це поки що дослідницька технологія. В світі жодного робочого екземпляру не існує. Навіть відсутній комерційний прототип робочого реактору.

Судячи з процесів, що зараз відбуваються, найближчі перші екземпляри, які будуть побудовані, з'являться через 7-8 років та почнуть працювати.

Тому орієнтовно через 3-5 років після того, як запрацюють перші такі станції (тому що на них ще будуть відпрацьовуватися технології), стане більш зрозуміла вартість цих проєктів і т.д. Тоді й почнуть будувати вже серійні атомні об'єкти за умови, що все буде добре з ними, що все запрацювало так, як розраховано і побудувалося саме таким чином, як зараз планується.

Відтак десь у горизонті, мабуть, 12-15 років дійсно можуть з'явитися малі модульні реактори, і це буде дуже перспективна технологія для України.

Добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС тактична необхідність чи можливе джерело розпилу державних коштів "Енергоатомом"?

Це дуже дискусійне питання щодо добудови блоків Хмельницької АЕС. Певен, що наразі готовності щось будувати там нема.

Теги:
#АЕС #Енергетика #Електроенергія #Електропостачання #Олександр Харченко #Відновлення