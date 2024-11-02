У Москві знову накинулися на Україну зі звинуваченнями

У Росії знову погрожують Україні втратою всієї території. При цьому там навіть почали дорікати Києву за "ігнорування міжнародних зобов’язань".

Про це розповів глава МЗС РФ Сергій Лавров під час виступу на "XVI Асамблеї Російського світу". Його слова наводять пропагандистські ЗМІ.

"Чим довше нинішнє українське керівництво за підтримки Заходу зриває одну за одною домовленості, тим менше територій залишається в цього режиму", — сказав він.

За його словами, Україна нібито тричі зірвала "договореності" з Росією — у лютому 2014, у лютому 2015 та квітні 2022 року.

Як відомо, 20 лютого 2014 року Росія розпочала військове захоплення Кримського півострова. Через день представники опозиції та тодішній президент Віктор Янукович підписали угоду щодо завершення акцій Євромайдану, згідно з якою має бути відновлено Конституцію 2004 року, сформовано уряд згоди та проведено дострокові вибори до кінця 2014 року. Договір було підписано за участю міжнародних посередників. Росія від підписання відмовилася. 22 лютого Янукович після консультацій із проросійськими силами відмовився від угоди, а Верховна Рада ухвалила рішення про проведення дострокових виборів.

У лютому 2015 року було підписано Мінські угоди, якими пропонувалося заморозити конфлікт на сході України. Примітно, що вони мали завершитися повним припиненням вогню, проте лише в першу добу "перемир’я" російські маріонетки завдали 112 ударів по позиціях українських військових, у тому числі з використанням РСЗВ та танків.

У квітні 2022 року відбулися переговори у Стамбулі за участю української та російської делегацій. Під час зустрічі Київ фактично погодився на позаблоковий, без’ядерний статус, обмеження чисельності ЗСУ та інше. Однак відразу після цього Росія почала вимагати від України зробити російську мову другою державною, скасувати взаємні санкції та відмовитися від претензій у міжнародних судах. На тлі деокупації Бучі та знищення крейсера "Москва", а також відсутності розуміння подальшого статусу Криму та ОРДЛО ці переговори ні до чого не призвели.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ повідомили, що Україна та Росія нібито ведуть переговори про взаємне припинення обстрілів енергетичних об’єктів. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Москва навряд чи відмовиться від спроб залишити українців без електрики взимку.