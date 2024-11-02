Що очікувати від Росії до кінця року? "Телеграф" дізнався про плани Кремля

Російська армія шукає слабкі місця

Нещодавня презентація українського Плану перемоги та велика кількість розмов навколо нього, наштовхують на питання: а що ж планує Росія на кінець 2024 та початок 2025 років, чого українцям очікувати від окупантів.

"Телеграфу" на це відповіли джерела в Уряді. Зазначається, що наразі у РФ є один план — продовжувати тисну на фронті і захоплювати якмога більше територій, не збавляючи темпи.

"Вони очікують, що за півроку-рік у нас обвалиться фронт, тому що мало військових, тому що люди не хочуть воювати. З кінця 2023 року росіяни тиснуть по всьому фронту і шукають слабкі місця. Там, де знаходять, трохи проштовхують нас", — каже співрозмовник.

Наразі Росія має помітні успіхи на полі бою, що красно підтверджує окупація низки українських міст. Армія РФ досягає цього завдяки великій перевазі в живій силі. Тобто тактика "м'ясних штурмів та м'ясорубки" у них працює й досі.

За словами поінформованого джерела, починаючи з осені 2022 року РФ мобілізувала понад 400 тисяч людей. Проте це перша російська війна, коли військовим платять за службу величезні гроші — йдеться про суттєві виплати за підписання контрактів.

"Це велика історична зміна. Але ще принаймні на рік у росіян точно є сили тиснути", — пояснює співрозмовник.

Нагадаємо, що Росія має понад 5 країн-союзниць, які допомагають їй, спонсоруючи війну проти України. Серед них не тільки Китай та Іран, а й Туреччина.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі повністю заблокують ціле місто через наближення армії РФ.