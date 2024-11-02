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Чи доречно під час війни витрачати космічні кошти на змагання? Олімпійська чемпіонка пояснила

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Стелла Захарова Новина оновлена 02 листопада 2024, 20:05
Стелла Захарова. Фото Колаж "Телеграфу"

У 2021 один з турнірів коштував 9 млн грн

На тлі гучного скандалу щодо вартості проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики, виникає багато питань, зокрема: чи доречні такі витрати під час третього року війни та скільки змагання коштують насправді.

Про це розповіла одна з організаторів, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова у матеріалі "Інтерв’ю з олімпійською чемпіонкою, президенткою Федерації спортивної гімнастики України Стеллою Захаровою".

За її словами, уся процедура оплати та формування кошторису будь-яких змагань стандартна і вона завжди була такою. Чому саме зараз про це так активно пишуть ЗМІ, Захарова не знає.

"Згідно з законодавством всі роки формування кошторису проходить за особливою процедурою проведення тендерів, оскільки часто на це просто немає часу. Але чомусь саме зараз ця процедура привернула увагу журналістів, і чомусь саме по ній вони кажуть — а чому без тендера. Ну бо законодавство таке", — каже олімпійська чемпіонка.

Вона зауважує, що оплата змагань дуже бюрократична процедура, яка супроводжуються купою паперів. Та коли журналістам надали доступу до одного 60-аркушного документа, вони про нього нічого не написали. Натомість почали шукати куди ділись куплені планшети і чому ноутбуки іншого бренду

"Але чомусь у цьому розслідуванні не вказано, що по факту було використано більш сучасні ноутбуки, з кращими показниками. А планшети, що теж вказано в документах, були використані як резервний або дублюючий варіант у разі виникнення проблем з системою суддівства (вимкнення світла, наприклад) та в якості шпаргалки для деяких суддів", — пояснює Захарова.

За її словами, також слід звернути увагу, що з 39 суддів не усі вміють користуватись планшетами, тому їх було 30. Щодо поставки ноутбуків, то замовили більш потужні, ніж в технічному завданні.

Які гроші витрачають на Чемпіонати?

За словами Захарової, ще у 2021 році вартість одного турніру складала приблизно 9 млн грн з урахування курсу, проте наразі ці ціни змінились.

"Можна подивитися на суми, які виділяються на інші змагання, тренування, виїзди, в тому числі олімпійського рівня – то ми побачимо, що наш Чемпіонат коштував навіть дешевше по деяких пунктах. Це ж відкрита інформація", — каже вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядала легенда спорту Стелла Захарова, яка оскандалилася із ЧУ.

Теги:
#Спорт #Гімнастика #Стелла Захарова #Чемпіонат України